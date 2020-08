‘Çocukların mutlu olduğu yer’, The American Nursery School

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubuna Bağlı The American Nursery School, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı başlangıcında hazırlıklarını tamamlayarak, öğrencilerini bünyesinde bekliyor.

The American Nursery School yönetimi, her çocuğun özel olduğunu, her çocuğun istek ve ihtiyaçlarının özellikle kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Çocuğun ihtiyaçlarına cevap vermenin temel prensipleri olduğu bildirilirken, “Okulumuz; çocuklarımız için eğlenerek öğrendikleri, sosyalleştikleri, kendilerini keşfettikleri, olumlu benlik geliştirdikleri ve özbakım becerilerini gerçekleştirdikleri bir yaşam merkezidir” ifadesine yer verildi.

The American Nursery School yönetimi ayrıca şu bilgilendirmelerde bulundu;

“Okul öncesi dönem çocuklarının gelişim hızının ve öğrenme potansiyelinin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde çocukların sosyal, duygusal, psikomotor, bedensel, zihinsel ve dil gelişimleri büyük ölçüde tamamlanır, kişilik şekillenir Çocuklarımızı okulumuzda uyguladığımız Haigh Schope eğitim anlayışıyla ; araştıran, sorgulayan, düşünen, iletişim kuran, bilgili, duyarlı ve açık fikirli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Okulumuzda ingilizce dil eğitiminin yanında 2.bir yabancı dil (Fıransızca) eğitiminin de temelleri atılmaktadır. Kültürlerarası benzerlik ve farklılıklar konusunda bilinç gelişimini destekleyen, farklı kültürlere karşı önyargılardan uzak, barış ve hoşgörü dolu bir bakış açısı geliştirmesini sağlayan yabancı dil eğitimleri desteklenmektedir. Yabancı dil bilen çocukların yaratıcılık, sözel ifade, pratik çözümler bulabilme gibi potansiyellerinin üst düzeyde olduğu kanıtlanmıştır.

2 yaş ,3 yaş ve 4 yaş gruplarındaki öğrencilerimizin gelişimleri ,ilgi ve yetenekleri doğrultusunda desteklenmekte ve akademik beceriler kazandırılmaktadır.

Öğrencilerimiz Yaratıcı Drama, Müzik (Orff), , Bale – Dans, Jimnastik, gibi aktivitelerle de farklı kültürel yaşamlar hakkında bilgiler edinmektedir. Bu etkinlikler gelecek yaşantısının kültürel çatısının oluşmasına temel niteliğindedir. Öğrencilerimizin sosyal zekalarının ve özgüvenlerinin oluşumunda branş derslerinin önemli bir rol oynadığı inancındayız. Branş derslerine çocuklarımızın aktif katılımı sağlanırken, aynı zamanda bu çalışmalar öğrencilerimizin yeteneklerine de yön vermektedir.

Fikirlerine değer verilen, konuştuğu dinlenen, sorularına cevaplar bulan çocuklar yaşam boyunca karşılaşacakları sorulara çözümler üretebilen çocuklar olacaklardır. Geleceğimiz, umutlarımız, yarınlarımız çocuklarımızın bu önemli döneminde, ilk adımlarında yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sağlıklı, mutlu, başardım duygusunu tattığı, umut dolu yarınlar onların olsun…

Eğitimcilerimizin verimli ve üretken; çocuklarımızın mutlu ve neşeli, velilerimizin ise memnun ve rahat oldukları bir eğitim yılı ümidiyle sizlerle tanışmak için sabırsızlanıyoruz.”