banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Destek ödemeleri can simidi ol(a)madı
Destek ödemeleri can simidi ol(a)madı
3 çocuklu bu anne şimdi ne yapsın…
3 çocuklu bu anne şimdi...
Doktorun ve siyasetçinin muayenesi
Doktorun ve siyasetçinin muayenesi
Bilmem kaçıncı kurultaylar devri!
Bilmem kaçıncı kurultaylar devri!
banner376

Çocuklarımla mağdurum!..

Eşinden şiddet gördüğü için boşanmaya çalışan 3 çocuklu bir anne feryat ediyor. Çocuklarımla mağdurum! Hemşireyim, Sağlık Bakanlığı’na iş müracaatım var ama olmadı...

24 Mart 2021 Çarşamba 10:37
Çocuklarımla mağdurum!..
banner337

KIBRIS MANŞET-ÖZEL

Pandemi binlerce kişiyi işsiz bıraktı. Bu krizden en çok etkilenenler de kadınlar oldu. Kıbrıs Manşet'e ulaşan 3 çocuklu bir annenin feryadı ise yürekleri dağladı.

Hemşire olduğunu söyleyen kadın, torpili olmadığı için iş bulamadığını söylüyor ve ekliyor.

"İşe çok ihtiyacım var çocuklarım ile mağdurum. Eşimden şiddet gördüğüm için boşanmaya çalışıyorum. Sağlık Bakanlığı’na müracaatım var ama olmadı!"

Yaşanan bu dramın ardından şimdi soruyoruz!

 İstanbul sözleşmesinin Türkiye'de iptalinin ardından mangalda kül bırakmayan kadın vekillerimiz bu olayda işsizlik var, mağduriyet var, kadına şiddet var.

O'na ve onun gibilere yardım etmeye var mısınız?

Resmiye Canaltay, Yasemin Öztürk, İzlem Gürçağ Altuğra, Doğuş Derya, Sıla Usar İncirli, Fazilet Özdenefe, Jale Refik Rogers, Gülşah Sanver Manavoğlu Ayşegül Baybars Kadri şimdi söz sizde!

banner360
3 Çocuklu bu anne şimdi ne yapsın…
3 Çocuklu bu anne şimdi ne yapsın…
Son Güncelleme: 24.03.2021 11:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Osman Örek anıldı
Osman Örek anıldı
Hellim tescili konusunda basın açıklaması yapılacak
Hellim tescili konusunda basın açıklaması yapılacak
Kuir Kıbrıs Derneği: “İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkıyoruz”
Kuir Kıbrıs Derneği: “İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkıyoruz”
Fenerbahçeliler Derneği'nden PGM’ye hediye
Fenerbahçeliler Derneği'nden PGM’ye hediye
Tıp-iş uyardı!
Tıp-iş uyardı!
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Örek için mesaj yayımladı
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Örek için mesaj yayımladı
Minik Emine başarılı bir operasyonla tümörden kurtuldu
Minik Emine başarılı bir operasyonla tümörden kurtuldu
Rogers'dan açıklamalar
Rogers'dan açıklamalar
KTSO'nun hellim konusundaki talebi
KTSO'nun hellim konusundaki talebi
MDP:“Yapılan yanlıştan dönün”
MDP:“Yapılan yanlıştan dönün”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim