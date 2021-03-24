Çocuklarımla mağdurum!..

KIBRIS MANŞET-ÖZEL

Pandemi binlerce kişiyi işsiz bıraktı. Bu krizden en çok etkilenenler de kadınlar oldu. Kıbrıs Manşet'e ulaşan 3 çocuklu bir annenin feryadı ise yürekleri dağladı.

Hemşire olduğunu söyleyen kadın, torpili olmadığı için iş bulamadığını söylüyor ve ekliyor.

"İşe çok ihtiyacım var çocuklarım ile mağdurum. Eşimden şiddet gördüğüm için boşanmaya çalışıyorum. Sağlık Bakanlığı’na müracaatım var ama olmadı!"

Yaşanan bu dramın ardından şimdi soruyoruz!

İstanbul sözleşmesinin Türkiye'de iptalinin ardından mangalda kül bırakmayan kadın vekillerimiz bu olayda işsizlik var, mağduriyet var, kadına şiddet var.

O'na ve onun gibilere yardım etmeye var mısınız?

Resmiye Canaltay, Yasemin Öztürk, İzlem Gürçağ Altuğra, Doğuş Derya, Sıla Usar İncirli, Fazilet Özdenefe, Jale Refik Rogers, Gülşah Sanver Manavoğlu Ayşegül Baybars Kadri şimdi söz sizde!