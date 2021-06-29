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“Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz” projesinin sonuçları açıklanıyor

“Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz” Projesi’nin sonuçları yarın saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da açıklanacak.

29 Haziran 2021 Salı 16:30
“Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz” projesinin sonuçları açıklanıyor
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“Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz” Projesi’nin sonuçları yarın saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da açıklanacak.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun önleme ve eğitim çalışmaları çerçevesinde  Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi  (YABEM)  önderliğinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Gönyeli Belediyesi ve Beyarmudu Belediyesi ile işbirliğinde  hayata geçirdiği “Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz” Projesi’nin sonuçları açıklanıyor.

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Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, pandemi dönemi süresince  5 ayrı bölgede öğretmenler, öğrenciler ve anne babaların sanal ortamdaki tehlikeler konusundaki bilgi düzeyleri ölçülmüş, ayrıca üç guruba eğitimler verildi.

Projeye, 66 ebeveyn, 271 öğretmen ve 978 ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenci katıldı.

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Son Güncelleme: 30.06.2021 00:44
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