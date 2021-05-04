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“Çocuklarımıza sevgi aşılıyoruz” projesi çerçevesinde Geçitkale’de eğitimlere başlandı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun çocuklar, gençler ve toplumun geleceğini olumsuz etkileyen risklerin göğüslenmesi amacıyla önleme çalışmaları çerçevesinde geliştirdiği “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Kişisel Gelişim Projesi” eğitimleri devam ediyor.

04 Mayıs 2021 Salı 15:30
“Çocuklarımıza sevgi aşılıyoruz” projesi çerçevesinde Geçitkale’de eğitimlere başlandı
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Başbakanlık açıklamasına göre, “Bilinçli Birey Güçlü Toplum”  sloganı ile bilimsel olarak geliştirilen  proje çerçevesinde, Geçitkale Belediyesi personeline planlanan eğitimler, pandemi nedeniyle  online olarak başlatıldı.

Swiss Akademi Türkiye Direktörü  Öğretim Görevlisi Marziye İlhan tarafından uygulamaya konan eğitimler, belirlenen plan çerçevesinde yürütülecek. Katılımcı personele eğitim sonucunda katılım belgesi takdim edilecek.

KKTC’deki çocuk ve gençlerinin kişisel gelişimlerini destekleyerek bilinçli birey olmaları ve geleceklerine sahip çıkmalarına  rehberlik yapmak için hayata geçirilen proje,  toplumsal yaşamda çevreye duyarlı, saygılı ve saygın olmanın, vasıf sahibi olmanın, kişilerarası ilişkide sağlıklı iletişimin önemi konusunda bireyleri güçlendirmeyi amaçlıyor.

Verilen eğitimlerde  özgüven, kendini ifade etme ve sevgi dili de ön plana çıkarılıyor.

İnteraktif şekilde yürütülen eğitimlerde,  katılımcıların yaşamlarında başarılarını arttıracak, iletişim konulardaki bilgi ve becerilerini güçlendirecek teknikler kullanılıyor.

KARAOKÇU: “BİLİNÇLİ BİREY GÜÇLÜ TOPLUM”

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu  Başkanı Hasan Karaokçu, “Bilinçli Birey Güçlü Toplum”  sloganı ile geliştirdikleri “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi”nde üçüncü yıla  girdiklerini söyledi.

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“Toplumun tüm bireylerinin kişisel gelişimine katkı sağlamanın önemine işaret eden Karaokçu, filizlerini Lefkoşa Surlariçi’nde attıkları “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi”ni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geneline yayma amacında olduklarını belirtti.

“Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi ve toplumumuzun tüm bireylerini ne kadar bilinçli hale getirirsek başta bağımlılıklar olmak üzere  her türlü riskten çok daha rahat uzak tutabiliriz. Sağlıklı birey ve sağlıklı gelecek için toplumumuzun kişisel gelişimini güçlendirmeye yönelik  çalışmalarımız aralıksız sürecektir” diyen Karaokçu,  Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’a gösterdiği duyarlılık ve işbirliği anlayışı nedeniyle teşekkür etti.

ÖZTAŞ: “VERİMLİ BİR İŞBİRLİĞİ”

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ise, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile çocukların gençlerin ve toplumun geleceği adına önleme çalışmalarında çok verimli bir işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

“Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Kişisel Gelişim Projesi” çerçevesinde başlatılan eğitimlerin başarılı şekilde devam ettiğine işaret eden Başkan Öztaş, Komisyon tarafından yürütülen Mahalle Anneleri Projesi’ne de dahil olduklarını, bu çerçevede bağımlılıklar konusunda tüm bölge halkını bilinçlendirecek çok güçlü adımlar atacaklarına olan inancını dile getirdi.

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Son Güncelleme: 04.05.2021 15:38
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