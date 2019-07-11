banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99174
ALTIN
257.012
DOLAR
5.6648
STERLİN
7.1045
EURO
6.3763
6 aylık bebek hayatını kaybetti
6 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
Kıbrıslı aile Konya yolunda ölümden döndü
KIBRISLI AİLE KONYA YOLUNDA ÖLÜMDEN...
Marketten içki çaldı
MARKETTEN İÇKİ ÇALDI
Adeola Owoyale cinayet şüphelileri gözaltına alındı
CİNAYET ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALINDI
banner307

Çocukları ödüllendirirken, teknolojiye itmek yerine, yetenek ve becerilerini daha iyi değerlendirebileceği bir alana yönlendirilmesi gerekir

Çocukları ödüllendirirken, teknolojiye itmek yerine, yetenek ve becerilerini daha iyi değerlendirebileceği bir alana yönlendirilmesi gerekir

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:50
Çocukları ödüllendirirken, teknolojiye itmek yerine, yetenek ve becerilerini daha iyi değerlendirebileceği bir alana yönlendirilmesi gerekir

Kişilerdeki kalıplaşmış yanlış bilgi ve davranışların değiştirilmesi çalışmalarının; Psikoloji alanına yansıyan yöntemlerinin; Olumlu telkin yanında, bilimsel tedavi uygulamaları ile bir bütün olduğu konusunda bilgilendirmede bulunan Uzman Psikolog Şerife İncirlili Çelik; Beşeri bilimlerin de, gelişen ve değişen hayatın tüm etkilerini; Yine, insan objesi üzerinde incelediğini belirtti.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Uzman Sağlık Psikolog Şerife İncirlili Çelik, yaptığı açıklamada. Sabitleşmiş yanlış bilgi ve inanışlara dikkat çeken Çelik; "Uzmanlığım sağlık psikolojisi üzerine, yani kronikleşmiş hastalıklar dediğimiz; özellikle kanser, obezite, kalp hastalıkları veya diyabet gibi hastalıklara maruz kalmış kişilerle tanışıp, psikolojik açıdan yapabileceğimiz tedavilere başlıyoruz. Kişideki kalıplaşmış yanlış bilgi ve davranışı değiştirmeye çalışıyoruz. Bu, aslında bütün hayatımızı, tümüyle etkiler bu bağlamda, tedavi süresi de, kişiden kişiye değişir. Çünkü insanların yetiştirilme tarzları veya aile tutumları, yaşadığı ve büyüdüğü ortam çok farklı olduğu için, tedavi süreleleri de kişiden kişiye değişiyor." değerlendirmesini yaptı.

banner317
"ÖNCELİKLİ, ERKEN TANIDIR. MEDYA DA YARDIMCI OLMALIDIR."

Toplum bireylerinin sağlık konusundaki ilgi eksiğinin, hayati olan erken tanı olasılığını olumsuz etkilediğine vurgu yapan Psikolog Şerife İncirlili Çelik; Erken tanıda; Rutin sağlık taramalarının yanında, medyanın bilinçlendirme görevinin etkilerinin olumlu olduğunu kaydetti. Çelik; " Örneğin; çalışmayan kadınların, evde televizyondaki sağlık programlarını takip etmeleri çok önemli, çünkü bir şekilde bilinçleniyorlar. Fakat, ülkemizde bu oran oldukça düşük, dolayısıyla bu tip programların daha fazla artmasını öneriyor ve bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukluk çağlarının ana düşünce akımını yönlendirdiğini anlatan Uzm. Psk. Çelik; Çocuk psikolojisi açısından önemli bir nokta olan; cezalandırma ve ödüllendirme yöntemindeki ayrıntılara da dikkat çekerek; " Çocuğu ödüllendirirken, teknolojiye itmek yerine, yetenek ve becerilerini daha iyi değerlendirebileceği bir alana yönlendirilmesini öneriyoruz. Koşul bildiren cümleleri, yanlış buluyorum. Çünkü bu, hep karşılık beklenmesine sebep olur. Ebeveyn, ilk önce çocuklarına ne verdiğine bakmalı, buradan; çocukların örneğin, teknolojiye boğulmaması gibi bir sonuç çıkmasını arzu ediyoruz. 'Sen teksin, kahramansın' gibi ifadeleri kullanmanın yanlış olduğunu ebeveynlere anlatarak, doğru iletişimi kullanmalarına yönelik çaba sarf ediyoruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
şerife Incirlili çelikçocuk ödül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürcafer’den yaz ayları çalışma saatleri konusunda çağrı!
Gürcafer’den yaz ayları çalışma saatleri konusunda çağrı!
DAÜ öğrencileri dünyanın çeşitli yerlerine gitmeye hazırlanıyor
DAÜ öğrencileri dünyanın çeşitli yerlerine gitmeye hazırlanıyor
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, 11 Temmuz Basın Günü mesajı
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, 11 Temmuz Basın Günü mesajı
Basın Günü Nedeniyle Tak’a Ziyaret
Basın Günü Nedeniyle Tak’a Ziyaret
Polis Basın Subaylığı tören provaları çerçevesinde kapanacak yolları açıkladı
Polis Basın Subaylığı tören provaları çerçevesinde kapanacak yolları açıkladı
Kırgızistanlı Sanatçı Almaz Sharshekeev’ın 25 Eserden Oluşan Kişisel Resim Sergisi Açıldı
Kırgızistanlı Sanatçı Almaz Sharshekeev’ın 25 Eserden Oluşan Kişisel Resim Sergisi Açıldı
Sağlık Bakanı Ali Pilli: ” Kalkanlı Yaşam Evi’nde Tüm Sıkıntı Ve Eksikliklerin Giderilmesi İçin Çalışma Başlatmış Durumdayız”
Sağlık Bakanı Ali Pilli: ” Kalkanlı Yaşam Evi’nde Tüm Sıkıntı Ve Eksikliklerin Giderilmesi İçin Çalışma Başlatmış Durumdayız”
Akıncı: “Cep telefonlarının her iki tarafta da çalışması son derece önemli bir hizmet“
Akıncı: “Cep telefonlarının her iki tarafta da çalışması son derece önemli bir hizmet“
Çağdaş Müzik Derneği, “5. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali’ne” Katıldı
Çağdaş Müzik Derneği, “5. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali’ne” Katıldı
BRT Müdürü Özkurt, basın emekçilerinin gününü kutladı
BRT Müdürü Özkurt, basın emekçilerinin gününü kutladı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim