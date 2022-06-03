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“Çocukları beslemek ‘gider kalemi’ değildir”

03 Haziran 2022 Cuma 12:57
“Çocukları beslemek ‘gider kalemi’ değildir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Sağlık Komitesi, ekonomik kriz nedeniyle süte, hazır mamalara ve sağlıklı ek gıda ürünlerine erişemeyen çocuklar olduğuna işaret ederek, ihtiyaçlı ailelerinin çocuklarına süt ve gıda yardımı yapılması ve okullarda süt dağıtılmasının sağlanması için hükümete çağrıda bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre TDP Sağlık Komitesi, konuya ilişkin, ‘‘Sosyal bir devlet, çocuklarımızın içinde bulunduğu bu zor koşulların bilincinde olarak, onlara yardımcı olmalıdır. Gereksinmelerine yönelik olarak gıda paketleri ve okullarda süt yardımları ile bu süreci yönetmelidir. Çocukları beslemek gider kalemi değildir’’ ifadelerinde bulundu.

Komite, süte, hazır mamalara ve sağlıklı ek gıda ürünlerine artık erişemeyen çocuklar bulunduğuna işaret ederek, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumunun yayınladığı bildiride ekonomik kriz nedeniyle çocukların düzgün beslenmesinin ciddi tehlike altında olduğunun ve çocuklarda ağır beslenme bozukluğu sonucu büyüme ve gelişme geriliği ve kansızlık geliştiğinin belirtildiğini anımsattı ve şunları kaydetti:

“Bunu okuyup da lokması boğazından geçen insanlar bize hükümet etmeye devam ediyor.  Bu haberi okuyup da lokması boğazından geçmeyen insanlar olarak biz, utanıyoruz.  En temel besin ihtiyaçlarını sübvanse etmeyi istemeyecek, bunun ‘gider kalemi’ olduğuna inanmış insanlar tarafından yönetilmek bizi kahrediyor.”

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-“Çocukların, ekonomik krizden kalıcı olarak etkilemelerinin önüne geçmek ivedi bir gereksinimdir”

TDP Sağlık Komitesi, “Ülkemizde 1974’ten bu yana, ağır beslenme bozukluğu sonucunda gelişen malnütrisyon, büyüme ve gelişme geriliği ile derin anemilere rastlanmamıştı. Böylesi tablolar, gıdaya ulaşım güçlüğü çeken, yapısal olarak sömürgeciler tarafından yoksul bırakılan Afrika ülkelerinde görülüyordu” diyerek, şunları kaydetti:

“Geleceğimizi oluşturan çocuklarımızın, yaşanan bu ağır ekonomik krizden kalıcı olarak etkilenmelerinin önüne geçmek çok ivedi bir gereksinimdir. Çocuklarına süt, mama, bez almakta zorlanan binlerce aile mevcuttur. Okul çağındaki çocuklarda yetersiz beslenme sonucu gelişen kansızlıklar, enerji eksikliği, büyüme ve gelişme geriliği ile kendini göstermektedir. Çocuklar derslerini kavramakta zorlanmaktadırlar. Beslenme yetersizliğinin kronikleşmesi durumunda kalıcı ve geri dönüşümü olmayan birçok rahatsızlık ortaya çıkmaktadır.”

“Önerimiz ihtiyaçlı ailelerin çocuklarına süt ve gıda yardımı yapılması, okullarda çocuklara süt dağıtılmasının sağlanması, kansızlık gelişen çocuklara da gerekli tedavilerin başlanması yönündedir” diyen Komite, “Çocukları beslemek ‘gider kalemi’ değildir. Çocuklarını aç bırakan toplumların yarınından söz edilemez… Bu kadar küçük bir adada, en basit besin ürününü erişilebilir olmaktan çıkaran hükümet, ziyaretler, korumalar, saraylarla uğraşıyor” ifadelerinde bulundu.

“Hükümeti ya temel gıdaları sübvanse etmeye ya da istifa etmeye çağırıyoruz” diyen Komite, “Bu ülkenin çocuklarını açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakmamak ekonomi ve sosyal politikalar üretenlerin görevidir, yani sizin görevinizdir” dedi.

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