“Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite” semineri

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin çevirim içi düzenlediğini seminerler kapsamında 9 Kasım 2021 Salı günü saat 19:30’da “Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite” konusu konuşulacak.
Program çerçevesinde 20 Kasım 2021 Cumartesi günü Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle, saat 11:00’de Çocuk İstismarı Soruşturma Uzmanı Gülhan Gündüz, Eğitimci, Polis ve Uzmanlara Yönelik “Çocuk Haklarından Doğan Çocuk Koruma”;
Yrd. Doç. Dr. Psikolog Damla Alkan “Çocuğa Yönelik Fiziksel ve Duygusal Şiddet”;
Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı Av. Deniz Düzgün, “Çocuk Hakları ve Hukuki Boyutları”;
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle, saat 19:00’da Akademisyen Av. Çiçek Göçkün Bayramoğlu “Kadına Karşı Şiddet ve Kadın Hakları” konularında bilgiler aktaracak.
(FG)