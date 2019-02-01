Çocuklar Şubat tatilinde Lefkoşa’yı gezi treniyle ücretsiz gezebilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Şubat Tatili boyunca çocuklara yönelik kültür, tarih, eğitim ve gezinin birleştiği etkinlikler organize etti.



LTB’den yapılan açıklamaya göre 4-15 Şubat tarihleri arasında hafta içi her gün gerçekleşecek gezilerde çocuklar Lefkoşa Gezi Treni’nde rehber eşliğinde hem Lefkoşa’yı öğrenecek hem de tatillerinde keyifli zamanlar geçirecekler.



Ücretsiz olarak düzenlenecek geziler hafta içi her gün 09.00-16.00 saatleri arasında saat başı Bandabuliya Sahnesi (Uray Sokak, Bandabuliya yanı) önünden başlayacak.



Geziler 9 ve 16 Şubat Cumartesi günleri Bandabuliya Sahnesi’nde yer alacak “Karagöz Sihirli Sebzeler” oyunu sonrasında da gerçekleştirilecek.

