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Çocuk Parkları Bugün Açılıyor

BAYRAMIN İLK GÜNÜ TOPLU İBADET, BAYRAM SONRASI SPOR SALONLARI AÇILACAK

22 Mayıs 2020 Cuma 10:25
Çocuk Parkları Bugün Açılıyor
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BAYRAMIN İLK GÜNÜ TOPLU İBADET, BAYRAM SONRASI SPOR SALONLARI AÇILACAK
PİLE'DE YAŞAYAN KIBRISLI TÜRKLER 1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN KUZEY'E GEÇEBİLECEK
Lefkoşa, 23 Mayıs 20 (.): Korona virüs önlemleri sonrası normalleşme süreci çerçevesinde bugün çocuk parkları açılıyor. Kademeli ve kapalı devre açılma sürecinde olan ülkede, ibadet yasağı da Pazar günü kılınacak bayram namazı ile kalkacak. 
Bayramın ardından ise 27 Mayıs Çarşamba günü spor salonları, Çalışma Bakanlığı’nca ilan edilen kriterler çerçevesinde açılacak.
1 HAZİRAN’DA GENİŞ AÇILIM 
Haziran ayının ilk günü ise geniş bir açılıma gidilecek. 1 Haziran’da, oteller, casinolar, bet ofisler ve dövme salonları;  kültür- sanat etkinlikleri, sinema, sergi ve kütüphaneler ; bireysel spor branşları  ve kreşler hizmet vermeye başlayacak.

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1 Temmuz itibarıyla ise düğün salonları açılabilecek.
PİLE’DEN GEÇİŞLER
Bu arada dün toplanan Bakanlar Kurulu, Pile'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin 1 Haziran'dan itibaren, Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği koşullara uyulması kaydıyla, Kuzey'e geçişlerinin kolaylaştırılması kararı aldı.
Karara göre, Pile’de yaşayan yurttaşların Kuzey’e geçişlerine ilişkin koşulların belirlenmesi hususunda Sağlık Bakanlığı yetkili kılındı ve 1 Haziran'dan itibaren Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği koşullara uyulması kaydıyla, Kuzeye geçişlerinin kolaylaştırılmasına karar verildi.
(ŞEB/ÖK)
 

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