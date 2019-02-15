Çocuk Kitabı Yazarı Canev Tatar Çocuklarla Kitap Tanıtım Ve Söyleşi Etkinliğinde Buluşacak

Lefkoşa, 15 Şubat 19 (.): Gazimağusa Belediyesi ile Toplumsal Gelişim Hareketi (TOGEH) işbirliğinde, yarın, kitap tanıtımı ve söyleşi etkinliği düzenlenecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuk kitabı yazarı Canev Tatar\'ın çocuklarla buluşacağı etkinlik, saat 10:30’da Buğday Camii’nde yer alacak.



Kalbindeki Cesaret ve Kalbindeki Cevap isimli çocuk kitaplarının yazarı Canev Tatar, çocuklarla atölye çalışması yapacak.



Etkinliğe katılacak Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, çocuklara kitap hediye edecek.



(HA)





