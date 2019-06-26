banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95633
ALTIN
261.224
DOLAR
5.7755
STERLİN
7.3322
EURO
6.5622
Naci Talat anıldı
NACİ TALAT ANILDI
El-Sen, Teknecik Santrali'ne bir an önce filtre takılmasını talep etti
TEKNECİK SANTRALİ'NE FİLTRE TAKILMALI
Biz yazınca geri adım attı!
BİZ YAZINCA GERİ ADIM ATTI!
Trafik kazası: 4 yaralı
TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
banner307

“çocuk Gözüyle Kıbrıs” Fotoğrafları Down Cafe Yararına Satılıyor

AKINCI: “ENGELLİ BİREYLERİ KAZANMAK GEREKİR. BU BİREYLERİN TOPLUMA VEREBİLECEKLERİ ÇOK ŞEY VAR”

“çocuk Gözüyle Kıbrıs” Fotoğrafları Down Cafe Yararına Satılıyor

AKINCI: “ENGELLİ BİREYLERİ KAZANMAK GEREKİR. BU BİREYLERİN TOPLUMA VEREBİLECEKLERİ ÇOK ŞEY VAR”

26 Haziran 2019 Çarşamba 07:58
“çocuk Gözüyle Kıbrıs” Fotoğrafları Down Cafe Yararına Satılıyor

AKINCI: “ENGELLİ BİREYLERİ KAZANMAK GEREKİR. BU BİREYLERİN TOPLUMA VEREBİLECEKLERİ ÇOK ŞEY VAR”

Lefkoşa, 26 Haziran 2019 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, “Çocuk Gözüyle Kıbrıs” temalı fotoğraf yarışmalarından derlenerek Down Cafe Nicosia’ya bağışlanan fotoğraflardan oluşan serginin açılışını yaptı.

Telsim’in, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği ile (FODER) işbirliğinde düzenlediği sergideki fotoğraflar, Down Cafe Nicosia yararına 50 TL’den satılıyor.

Meral Akıncı, serginin açılışında yaptığı konuşmada, toplum içinde engelli olmanın, engellilerle birlikte olmanın ve engellilerle ilgili farkındalığı artırmanın çok uzun ve yorucu bir yolculuk olduğunu belirtti.

banner317
Kendisinin bu yolculuğu severek devam ettirdiğini söyleyen Akıncı, Refia Arı’nın hayali olan Down Cafe’nin sürdürülebilirliği için destek olmak gerektiğini kaydetti. 

Engelli bireyleri kazanmak istediklerini ve bu bireylerin topluma verebilecekleri çok şey olduğunu ifade eden Meral Akıncı, fotoğraf bağışından dolayı Telsim ve FODER’e teşekkür etti.

Down Cafe Nicosia’nın sahibi Refia Arı da, Meral Akıncı’nın her zaman engellilerin yanında olduğunu ve kendilerine destek verdiğini belirterek teşekkür etti. Amaçlarının, engellilerin toplum içinde olmasını sağlamak ve toplumda nasıl üretken olabileceklerini öğretmek olduğunu ifade eden Refia Arı, “Engellilerimizle diğer çocuklarımızın yaptığı etkinlikleri birleştirmek bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı oldu” dedi.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise, FODER ve Telsim olarak son altı yıldır düzenledikleri Çocuk Gözü ile Kıbrıs Fotoğraf Yarışması’ndan derledikleri yaklaşık 300 kadar fotoğrafı Telsim olarak Down Cafe Nicosi’ya bağışladıklarını belirterek, diğer destekçilerin bu fotoğraflardan satın alarak katkı sağlayacağına inandığını kaydetti. 

(FEZ/ÖK)   FOTOĞRAFLI
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Mimarlık Fakültesi, “Kentsizleşme” konusunu İstanbul’da anlatıyor
GAÜ Mimarlık Fakültesi, “Kentsizleşme” konusunu İstanbul’da anlatıyor
Çalışma Bakanı Sucuoğlu Maden’i Kabul Etti
Çalışma Bakanı Sucuoğlu Maden’i Kabul Etti
Lbo’dan Latin Gecesi Konseri
Lbo’dan Latin Gecesi Konseri
Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına piyano resitali
Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına piyano resitali
LTB’den Teraryum Atölyesi etkinliği
LTB’den Teraryum Atölyesi etkinliği
Töre: “Kürsü dokunulmazlığı haricinde milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyorum”
Töre: “Kürsü dokunulmazlığı haricinde milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyorum”
Seralarında bombus arısı kullanan 37 yetiştiriciye ödeme yapıldı
Seralarında bombus arısı kullanan 37 yetiştiriciye ödeme yapıldı
Naci Talat anıldı
Naci Talat anıldı
El-Sen, Teknecik Santrali'ne bir an önce filtre takılmasını talep etti
El-Sen, Teknecik Santrali'ne bir an önce filtre takılmasını talep etti
Biz yazınca geri adım attı!
Biz yazınca geri adım attı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim