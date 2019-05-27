“çocuk Gözüyle Bir Sevdadır Velespit” Fotoğraf Yarışması Sergi Ve Ödül Töreni Yarın Akşam

Lefkoşa, 27 Mayıs 19 : Telsim ve FODER iş birliğinde düzenlenen “Çocuk Gözüyle Bir Sevdadır Velespit” konulu ilkokul ve ortaokullar arası Fotoğraf Yarışması’nın sergi açılışı ve ödül töreni yarın akşam yapılacak.