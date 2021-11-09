Çocuk ve Gençlik Korosu kayıtları başladı

Belediye’den yapılan açıklamada, Hare Yakula, Buğce Dikmenay Özer ve Ercüment Şeker’in eğitmenliğini üstlendiği koro çalışmalarının salı günleri öğleden sonra Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin belirlediği kurallara uyularak Merkez Lefkoşa'da yapılacağı belirtildi.
Çocukların yaratıcılığını, konsantrasyonunu, özgüvenini ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçladığı belirtilen koro çalışmaları öncesinde en geç 72 saatlik PCR ya da antijen test sonucu talep edileceği de duyuruldu.
Belediye’den yapılan açıklamada, Hare Yakula, Buğce Dikmenay Özer ve Ercüment Şeker’in eğitmenliğini üstlendiği koro çalışmalarının salı günleri öğleden sonra Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin belirlediği kurallara uyularak Merkez Lefkoşa'da yapılacağı belirtildi.