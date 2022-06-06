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Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Sempozyumu düzenleniyor

06 Haziran 2022 Pazartesi 10:11
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Sempozyumu düzenleniyor

 Çocukların ve ergenlerin ruh sağlığı düzenlenecek sempozyumda konuşulacak.

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği’nin “Zehirlenmiş Çocukluk” temasıyla düzenleyeceği Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı sempozyumu 26 Haziran Pazar günü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Talasemi Merkezi Konferans Salonu’nda 09.30-16.00 saatleri arasında yapılacak.

Çok sayıda uzmanın yer alacağı etkinlikte çocuk ruh sağlığında aile, yasalar, sosyal hizmetler, psikiyatri hizmetleri ve psikolojik müdahaleler başta olmak üzere, istismarın ve ihmalin değerlendirilmesi, zararlı ebeveyn tutumları ve travmalar konuşulacak.

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“Ebeveynin Semptomu Olarak Çocuk”, “Çocuklarda Davranım Bozukluğu ve Psikofarmakolojisi”, “Partner Savaşında Çocuk Ölümü: Maternal Filisid”, “Suç, Çocuk ve Yasa”, “İkame Çocuk”, “Travma, Tekrarlama Zorlantısı ve Müdahale”, “Sosyal Hizmetlerde Çocuk, Konuşulmayan İstismarlar”, “LGTBİ+ Çocuğun Görünmezliği” olmak üzere 8 konu başlığından oluşacak sempozyumda konuşma yapacak uzmanlar şu şekilde:

“Uzman Psikolog Eşmen Tatlıcalı, Yrd. Doç. Dr. Bengü Berkmen ve Klinik Psikolog Bleda Tilki, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esandağlı, Klinik psikolog Sevil Hançerli,  Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Pelin Ünal Varış, Yetişkin Psikiyatristi Dr. Zeki Öznaçar ve sosyal hizmet uzmanları Sıla Murat ile Deniz Kırmızı.”

Sempozyumla ilgili açıklamada, son dönemlerde ülkede ve dünyada meydana gelen pek çok şiddet ve suç durumunun çocukların ruh sağlığını olumsuz etkilediği ifade edildi.

Pek çok ailenin tutumunun ve ebeveynlerde görülen ruhsal hastalıkların da çocuğun ruh sağlığını çeşitli yönlerde etkilediği kaydedilerek, ülkede bu temada ve detaylı etkinliğin ilk kez düzenleneceği belirtildi.

Kayıt formu ve bilgi için derneğe kibristurkpsikologlardernegi instagram hesabından veya 0533 830 70 00 -0548 840 45 55 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği de açıklandı.

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Son Güncelleme: 06.06.2022 10:14
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