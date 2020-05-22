banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102660
ALTIN
379.650
DOLAR
6.8032
STERLİN
8.2991
EURO
7.4184
banner339
Çocuk parkları bugün açılıyor
ÇOCUK PARKLARI BUGÜN AÇILIYOR
Marketten 4 şişe alkollü içki çalan şahıs tutuklandı
YENİBOĞAZİÇİ'NDE HISIZLIK
BRTK'da mobbing !
BAY-SEN BAŞKANI AÇIKLADI!
Akıncı ve Anastasiadis telefonda geçişleri konuştu
PRENSİPTE ANLAŞTILAR

Çocuk parkları bugün açılıyor

22 Mayıs 2020 Cuma 10:25
Çocuk parkları bugün açılıyor
banner337
banner345

BAYRAMIN İLK GÜNÜ TOPLU İBADET, BAYRAM SONRASI SPOR SALONLARI AÇILACAK
PİLE'DE YAŞAYAN KIBRISLI TÜRKLER 1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN KUZEY'E GEÇEBİLECEK
Korona virüs önlemleri sonrası normalleşme süreci çerçevesinde bugün çocuk parkları açılıyor. Kademeli ve kapalı devre açılma sürecinde olan ülkede, ibadet yasağı da Pazar günü kılınacak bayram namazı ile kalkacak. 
Bayramın ardından ise 27 Mayıs Çarşamba günü spor salonları, Çalışma Bakanlığı’nca ilan edilen kriterler çerçevesinde açılacak.
1 HAZİRAN’DA GENİŞ AÇILIM 

banner341
Haziran ayının ilk günü ise geniş bir açılıma gidilecek. 1 Haziran’da, oteller, casinolar, bet ofisler ve dövme salonları;  kültür- sanat etkinlikleri, sinema, sergi ve kütüphaneler ; bireysel spor branşları  ve kreşler hizmet vermeye başlayacak.
1 Temmuz itibarıyla ise düğün salonları açılabilecek.
PİLE’DEN GEÇİŞLER
Bu arada dün toplanan Bakanlar Kurulu, Pile'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin 1 Haziran'dan itibaren, Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği koşullara uyulması kaydıyla, Kuzey'e geçişlerinin kolaylaştırılması kararı aldı.
Karara göre, Pile’de yaşayan yurttaşların Kuzey’e geçişlerine ilişkin koşulların belirlenmesi hususunda Sağlık Bakanlığı yetkili kılındı ve 1 Haziran'dan itibaren Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği koşullara uyulması kaydıyla, Kuzeye geçişlerinin kolaylaştırılmasına karar verildi.
 

Son Güncelleme: 22.05.2020 11:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Ünal Üstel Belediye Başkani İsmail Arter’i ziyaret etti
Bakan Ünal Üstel Belediye Başkani İsmail Arter’i ziyaret etti
Ctp’den Eleştiri…“hükümetin ‘ben Yaparım Olur’ Mantığı Kabul Edilemez”
Ctp’den Eleştiri…“hükümetin ‘ben Yaparım Olur’ Mantığı Kabul Edilemez”
Ramazan Bayramı 24 Mayıs’ta başlıyor
Ramazan Bayramı 24 Mayıs’ta başlıyor
YDP ilçelerde bayramlaşma yapacak
YDP ilçelerde bayramlaşma yapacak
Cumhurbaşkanı Akıncı, Uluçay, Tatar, Özersay ve Meclis'teki siyasi partilerle görüşüyor
Cumhurbaşkanı Akıncı, Uluçay, Tatar, Özersay ve Meclis'teki siyasi partilerle görüşüyor
Memur-sen’den  ramazan Bayramı Kutlama Mesajı
Memur-sen’den  ramazan Bayramı Kutlama Mesajı
Tufad, Uluslararası Sanal Dans Ve Müzik Yarışmasında “grand Prix” Ödülüne Layık Görüldü
Tufad, Uluslararası Sanal Dans Ve Müzik Yarışmasında “grand Prix” Ödülüne Layık Görüldü
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişiye yasal işlem…
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişiye yasal işlem…
Kapalı otelin kumarhanesinde kumar oynarken yakalandılar
Kapalı otelin kumarhanesinde kumar oynarken yakalandılar
LTB Başkanı Harmancı Belediyeler Birliği Asbaşkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti
LTB Başkanı Harmancı Belediyeler Birliği Asbaşkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim