Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104074
ALTIN
220.162
DOLAR
5.1866
STERLİN
6.7980
EURO
5.9410
Benzin kaçağı otomobili yaktı
BENZİN KAÇAĞI OTOMOBİLİ YAKTI
14 ay hapis yatacaklar
14 AY HAPİS YATACAKLAR
3 buçuk yıl hapse mahkûm edildi
3 BUÇUK YIL HAPİS YATACAK
Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj
EMİN ÖZKALP'DAN ANLAMLI MESAJ
banner282

Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören öğrenciler de karnelerini aldı

Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören öğrenciler de karnelerini aldı

31 Ocak 2019 Perşembe 08:49
Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören öğrenciler de karnelerini aldı

Tedavileri nedeniyle okullarına devam edemeyen ve “Hastane Okulları Projesi” kapsamında eğitimlerini sürdüren öğrenciler de bugün, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu karnelerini aldı.

Öğrenciler karnelerini, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Adil Özyılkan’ın elinden aldı.

ÖZYİĞİT

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 2018-19 öğretim yılının birinci döneminin sonuna gelindiğini belirterek, tüm okullarda ve öğrencilerde yaşanan karne heyecanı ve mutluluğun Çocuk Onkoloji Servisi’nde de yaşandığını kaydetti.

Özyiğit, sağlıklarına kavuşmak için tedavi gören, aynı zamanda eğitimlerine de devam eden öğrencilere karnelerini vermenin ve sevinçlerine ortak olmanın kendileri için ayrı bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Bu süreçte başta aileler olmak üzere, çocukların sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanları seferber eden Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi doktor, hemşire ve yetkililerine teşekkür eden Özyiğit, bakanlık olarak çocukların bu dönemde eğitimlerinden geri kalmamaları adına gönüllü öğretmenlerle birlikte eğitim seferberliğine devam edeceklerini kaydetti.

Özyiğit, görev alan öğretmenlere bu anlamlı ve önemli görevi üstlendikleri için özellikle teşekkür ederken, öğrencilere de iyi bir tatil geçirmelerini diledi.

Konuşmaların ardından öğrencilere karne ve başarı belgeleri verildi.

Son Güncelleme: 31.01.2019 12:00
Anahtar Kelimeler:
Kktc çocuk Onkoloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benzin kaçağı otomobili yaktı
Benzin kaçağı otomobili yaktı
Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj
Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj
1 Şubat 2019 Cuma Gündemi
1 Şubat 2019 Cuma Gündemi
1 Şubat 2019 Cuma Gündemi
1 Şubat 2019 Cuma Gündemi
Ercan Havalimanına ilk uçağın inişinin yıldönümü dolayısıyla yarın etkinlik düzenleniyor
Ercan Havalimanına ilk uçağın inişinin yıldönümü dolayısıyla yarın etkinlik düzenleniyor
Ktfkd Yönetim Kurulu Belirlendi…başkan Heran Çiftçi
Ktfkd Yönetim Kurulu Belirlendi…başkan Heran Çiftçi
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
YKP Kıbrıs çözüm sürecinde çıkmazın devam edeceğine inanıyor
YKP Kıbrıs çözüm sürecinde çıkmazın devam edeceğine inanıyor
Ayyannililer (aydın) Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Dermuş Oldu
Ayyannililer (aydın) Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Dermuş Oldu
Temiz Toplum Derneği, iş kazaları konusunda hükümeti eleştirdi
Temiz Toplum Derneği, iş kazaları konusunda hükümeti eleştirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim