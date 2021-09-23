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Çocuk Onkoloji bölümünün ihtiyaçları gideriliyor

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Onkoloji Servisi Çocuk Onkolojisi Bölümünün İhtiyaçlarını gideriyor.

23 Eylül 2021 Perşembe 14:00
Çocuk Onkoloji bölümünün ihtiyaçları gideriliyor

Lefkoşa Merkez Kulübü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kibriye Güneş Başkanlığındaki Lefkoşa Merkez Lions Kulübü heyeti dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastahanesi Onkoloji Servisi Çocuk Onkolojisi Bölümü’nü ziyaret ederek onkoloji tedavisi görmekte olan çocuklara Dünya Okuma Bayramı münasebetiyle masal ve hikaye kitapları hediye etti.

Açıklamada, bölümün öncelikli ihtiyaçlarını tespit etmek üzere görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.  

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Kulüp Başkanı Kibriye Güneş, Kulüp Kurucu Başkanı ve Federasyon Onur Kurulu Üyesi Ezcan Özsoy ve Kulüp Başkan 1. Yardımcısı Gülsün Madi’nin yer aldığı heyet Onkoloji Bölüm Sorumlusu Dr. Dilek Birgen ve Dr. Ayşe Sayılı Erenel ile Sorumlu Hemşire Oya Maraşuna ile Bölümün önceliklerine göre ihtiyaçlarını gidermek üzere görüştü.
 
İlk etapta çocuklara Röntgen çekmek ihtiyacı olduğunda hastahane içinde yataklarıyla bölümden diğer bölümlere nakil edilmesinin önüne geçmek ve serviste hizmet verebilmek için “Taşınabilir Dijital X Ray Cihazı” ile “Tekerlekli Sandalye için Taşınabilir Oksijen Tüpleri” teminine gidileceği belirtildi. 

 “KOLLARI SIVADIK”

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Kibriye Güneş “Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin Küresel Hizmet aktivitelerinden biri olan Çocuk Onkolojisi’ne yönelik birçok projeler üretmiş özellikle geçtiğimiz yıl servise sponsorlarımız sayesinde  4 adet Ayaklı Tıbbi Monitör sağlanmıştır. Dönem hizmetlerimizin arasında sizlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bizler de kolları sıvadık.”  dedi.


 

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Son Güncelleme: 23.09.2021 14:47
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