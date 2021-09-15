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Çocuk istismarının önlenmesi konusunda iş birliği protokolü imzalandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Asbank Ltd. arasında, çocuk istismarının önlenmesine ve bu konuda farkındalık yaratılmasına yönelik sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

15 Eylül 2021 Çarşamba 13:30
Çocuk istismarının önlenmesi konusunda iş birliği protokolü imzalandı

Bugün saat 11.00’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yer alan imza töreninde, protokole, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip imza koydu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, çocuk istismarını önlemek adına Asbank’ın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile iş birliği protokolü imzalamasını ülke için “çok önemli” bir adım olarak nitelendirdi.

Bakan Amcaoğlu, “toplumda genellikle, toplumdaki sorunların ve konuların sorumluluğunu ‘devletin üstlendiği ve gereğini yerine getirir’ yönünde bir algı olduğunu ancak toplumsal sorunların çözülmesi adına devlet, özel işletmeler ve sivil toplum örgütlerinin iş birliği içerisinde bu sorunların üzerine hep birlikte gitmesi gerektiğini” söyledi.

Bu bağlamda, Asbank ile imzalanan iş birliği protokolünün kamu-özel ortaklığının bir örneğini teşkil ettiğini ifade eden Bakan Amcaoğlu, kurum yetkililerine teşekkürlerini sundu. 

Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip ise imza töreninde yaptığı kısa konuşmada, çocuk istismarının önlenmesi konusunda Bakanlık ile iş birliği olanağı bulmaktan ötürü duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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“Çocuklarımızın toplum ve geleceğimiz için ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Geleceklerine yapacakları yolculuk içinde çocuklar çok defa farklı konularda sorunlara maruz kalıyor” diyen Karip, Asbank’ın, bu sorunları giderebilmek ve çocukların geleceğini garanti altına alabilmek için böyle bir sosyal sorumluluk projesine imza koymaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Karip, protokol kapsamında, ilk olarak, çocuk istismarının önlenmesine ve farkındalık yaratılmasına yönelik ortak projelerin geliştirilmesi ve uygulanması olduğunu ifade ederek, “Umarım çocuklar için gelecek bundan sonra daha güven içinde olur” dedi.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Asbank Ltd arasındaki imzalanan protokolün, topluma ve eğitim gören yaş guruplarına yönelik oluşturulacak sosyal sorumluluk projeleri, eğitim ve sponsorluk iş birliklerinin çerçevesini belirlemek için oluşturulduğu belirtildi.

Bu temel amacın gerçekleştirilmesi için tarafların ortak sosyal sorumluluk ve projelerin geliştrilmesi ve uygulanması hedeflendiği belirtilen protokolde, tarafların projeler için iş birliği içinde çalışacaklarını, Bakanlığın projelerin tanıtımları ve bilir kişi desteği için gerekli kolaylığı, Bankanın ise projelerin finansal yükümlülüğünü sağlayacağı kaydedildi.

Protokol kapsamındaki ilk projenin “Çocuk İstismarına Yönelik” animasyon çalışması olacağı da belirtildi.

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Son Güncelleme: 15.09.2021 15:17
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