banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111086
ALTIN
279.016
DOLAR
5.8801
STERLİN
7.7443
EURO
6.5587
Tüp gazın alevlenmesi yangına sebep oldu
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Şahin 7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Çocuk istismarı farkındalık yürüyüşü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Toplumsal Duyarlılık Merkezi

Çocuk istismarı farkındalık yürüyüşü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Toplumsal Duyarlılık Merkezi

17 Aralık 2019 Salı 16:33
Çocuk istismarı farkındalık yürüyüşü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altında gerçekleşen sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha eklendi. DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından, son zamanlarda ülkemizde yaşanan ve basında ciddi yer teşkil ederek yargıya da taşınmış olan çocuk istismarı vakalarına sessiz kalmamak adına farkındalık yürüyüşü düzenlendi. 10 Aralık 2019 Salı günü, saat 11:00’de gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşü, DAÜ ana giriş kapısından başlayarak, Atatürk Meydanı’nda son buldu.

Farkındalık yürüyüşü öncesinde, DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya yaptığı konuşmada, duyarlı kişiler olarak çocuk istismarına ve tecavüzüne ses çıkarmanın, üzerimize düşen en büyük görevlerden bir tanesi olduğunu belirterek, farkındalık yaratmak adına DAÜ’lüler olarak pankartlarla sessiz bir yürüyüş gerçekleştireceklerini dile getirdi.

banner317
“Devir Görmezden Gelme Devri Değil!”

DAÜ Atatürk Meydanı’nda son bulan yürüyüşte, DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman, günün anlam ve önemini belirttiği basın bildirisine, “Devir Görmezden, Duymazdan, Bilmezden Gelme Devri Değil!” sözü ile başladı. Yrd. Doç. Dr. Ayman, sohbet aralarına yerleştirilen toplumsal sorunların toplumun geleceğine zarar verecek boyutta olduğunu ve bu yüzden duyarlı insanlar olarak bu olaylara karşı tepki gösterilmesi gerektiğini belirtti. Çocuk istismarının önlenebilmesi için öncelikle ailelere birçok sorumluluk düştüğünü söyleyen Yrd. Doç. Dr. Ayman, ailelerin, çocuklarının sessiz kalmamalarını sağlamak, çocuklarıyla her zaman her konuda doğru iletişim kurabilmek ve her koşulda onların destekçileri olduklarına dair güven hissettirebilmeleri gerekmektedir dedi. Geleceği koruma altına almak istiyorsak, ilk önce çocukların hakları korunmalıdır diyen Yrd. Doç. Dr. Ayman, sözlerini tamamlarken “Sağlıklı beyinler sağlıklı bireylere, sağlıklı bireyler sağlıklı nesillere ışık olur. Çocuğunu koru geleceğini koru!” dedi.

DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu’nun da katılımı ile gerçekleşen farkındalık yürüyüşüne birçok akademisyen ve DAÜ’lü öğrenciler de katılarak destek verdi.

Anahtar Kelimeler:
Çocuk Istismarı Farkındalık Yürüyüşü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar Ve Özersay, Oktay’ın Davetlisi Olarak Yarın Ankara’ya Gidecek
Tatar Ve Özersay, Oktay’ın Davetlisi Olarak Yarın Ankara’ya Gidecek
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Bilgilendirme Toplantıları Devam Ediyor
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Bilgilendirme Toplantıları Devam Ediyor
“mendil” Belgeseli Yarın Akşam Ktös’te Gösterilecek
“mendil” Belgeseli Yarın Akşam Ktös’te Gösterilecek
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Görüşülüyor
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Görüşülüyor
Tarım İlaçlarının Doğru Kullanımı, Gıda Güvenliği Ve Tarımsal İlaçlarda Kalibrasyon Alanında Seminerler Verilecek
Tarım İlaçlarının Doğru Kullanımı, Gıda Güvenliği Ve Tarımsal İlaçlarda Kalibrasyon Alanında Seminerler Verilecek
Girne Çarşı Esnafına, Dış Cephelerde Yapılan Değişikliklerin İzne Tabi Olduğu Yönünde Bildiri Dağıtıldı
Girne Çarşı Esnafına, Dış Cephelerde Yapılan Değişikliklerin İzne Tabi Olduğu Yönünde Bildiri Dağıtıldı
İzinsiz zıpkın avı yaparak yasal ölçülerin altında balık avlayan kişiye yasal işlem yapıldı
İzinsiz zıpkın avı yaparak yasal ölçülerin altında balık avlayan kişiye yasal işlem yapıldı
Otello ve Derinya korolar Mağusa’da buluşuyor
Otello ve Derinya korolar Mağusa’da buluşuyor
Müzik Gönüllüleri Derneği’nden Çocuk Onkoloji Servisi Ve Kalkanlı Yaşam Evi’ne Destek…
Müzik Gönüllüleri Derneği’nden Çocuk Onkoloji Servisi Ve Kalkanlı Yaşam Evi’ne Destek…
MGA Sinema Kulübü Burak Göral'ı ağırlıyor
MGA Sinema Kulübü Burak Göral'ı ağırlıyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim