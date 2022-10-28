Çocuk hırsızlığında gelişme! Aile hakkında da soruşturma açıldı

(Kamalı Haber) – Ülkemizde infiale neden olan festival alanında çocuk çalan

ve suçüstü tutuklanan zanlı Ahmed Abudagga dün teminat talebiyle mahkeme

huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman

Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı. Açıkada huzurda bulunan zanlı Ahmed

Abudagga’nın 22 Ekim 2022 tarihinde 20.30-21.00 saatleri arasında Gönyeli-

Lefkoşa’da, Belediye bulvarı üzerinde düzenlenen festival alanı içerisinde,

Lefkoşa' da sakin Filistinli öğrenci Ahmed Abudagga’nın Lefkoşa' da sakin

D.D’nin kızı olan 3 yaşındaki E.D’ye krep alacağı gerekçesi ile ailesinden izin

alıp, kucağına alıp festival alanı dışarısına çıkarıp yasal vasisinden kaçırdığı

esnada festival alanında görevli polislerin bilgilendirilmesi sonucu tespit

edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis çocuğun annesine teslim

edilmesine müteakip zanlının tutuklandığını belirtti. Polis, Sosyal Hizmetler

Dairesi’nin aile hakkında da soruşturma başlattığını söyledi. Polis mesele ile

ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki

edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, kamuoyunda infial yaratan

olayda üniversite öğrencisi olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının

zanlının, çocuğun ailesinden aldığı rızanın dışına çıktığını ve suçun ciddiyetinin

altını çizip, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu

kalmasına emir verdi.