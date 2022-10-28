Çocuk hırsızlığında gelişme! Aile hakkında da soruşturma açıldı

(Kamalı Haber) – Ülkemizde infiale neden olan festival alanında çocuk çalan
ve suçüstü tutuklanan zanlı Ahmed Abudagga dün teminat talebiyle mahkeme
huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman
Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı. Açıkada huzurda bulunan zanlı Ahmed
Abudagga’nın 22 Ekim 2022 tarihinde 20.30-21.00 saatleri arasında Gönyeli-
Lefkoşa’da, Belediye bulvarı üzerinde düzenlenen festival alanı içerisinde,
Lefkoşa' da sakin Filistinli öğrenci Ahmed Abudagga’nın Lefkoşa' da sakin
D.D’nin kızı olan 3 yaşındaki E.D’ye krep alacağı gerekçesi ile ailesinden izin
alıp, kucağına alıp festival alanı dışarısına çıkarıp yasal vasisinden kaçırdığı
esnada festival alanında görevli polislerin bilgilendirilmesi sonucu tespit
edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis çocuğun annesine teslim
edilmesine müteakip zanlının tutuklandığını belirtti. Polis, Sosyal Hizmetler
Dairesi’nin aile hakkında da soruşturma başlattığını söyledi. Polis mesele ile
ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki
edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, kamuoyunda infial yaratan
olayda üniversite öğrencisi olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının
zanlının, çocuğun ailesinden aldığı rızanın dışına çıktığını ve suçun ciddiyetinin
altını çizip, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu
kalmasına emir verdi.
(Kamalı Haber) – Ülkemizde infiale neden olan festival alanında çocuk çalan