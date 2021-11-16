Çocuk Hakları Günü’nde çevirimiçi seminer

Belediye bünyesinde hizmet veren, Danışma ve Destek Merkezi tarafından, Zoom platformu üzerinde, 20 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 11:00’de başlayacak eğitimlerde, Çocuk İstismarı Soruşturma Uzmanı Gülhan Gündüz tarafından başta, eğitimci, polis ve uzmanlara yönelik; “Çocuk Haklarından Doğan Çocuk Koruma”,

Yrd. Doç. Dr. Psikolog Damla Alkan tarafından, “Çocuğa Yönelik Fiziksel ve Duygusal Şiddet”,

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı Av. Deniz Düzgün tarafından “Çocuk Hakları ve Hukuki Boyutları” konu başlıklarında bilgi paylaşımları yer alıyor. Eğitim sonucunda katılımcılara katılım sertifikası verileceği belirtildi.

Seminere katılım, https://us02web.zoom.us/j/5808112526?pwd=Tll4K09XalZ4NDBPY0Zxd1BFaEFTdz09 linki üzerinden, gerçekleştirilecek, bilgi ve kayıt için 0533 879 95 95 numaralı telefon aranabilecek.

“TOPLUMDA HER NE KONUMDA OLURSAK OLALIM, SORUMLULUK ALMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ”

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Çocuklarımızı güvende tutmak, onları güçlendirerek korumak, her ebeveynin olduğu gibi tüm yetişkinlerin başlıca görevidir. Bu nedenle bu konuda bizlere ve tüm bireylere büyük görev düşmektedir. Toplumda her ne konumda olursak olalım, sorumluluk almamız, bilinçlenmemiz, olası tehlikelere karşı çocuklarımızı korumamız büyük önem taşımaktadır. Böylesi bir konuda uzmanlardan alacağımız bilgiler çok değerlidir”.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇOCUK HAKLARINI GÖZETEN ETKİN POLİTİKALAR ÜRETMEMİZ ELZEMDİR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, eğitim, sağlık, yaşama, barınma, cinsel ya da psikolojik sömürüye karşı korunma gibi haklara sahip olan çocukların, bu haklarının bilinmesi ve korunmasının her bireyin görevi olduğunu söyledi.

Güngördü, tüm çocukların sevgi, mutluluk, huzur ve barış ortamında yaşama hakkı bulunduğuna dikkat çekerek, dünyadaki tüm çocukları kucaklamak, onlara sevgi ve güven ortamı oluşturmanın, çocukları istismardan, şiddetten, kötülüklerden ve bağımlılıklardan korumanın önemine dikkat çekti.

Güngördü, “Çocuklarımız için çocuk haklarını gözeten etkin politikalar üretmemiz elzemdir. Çocuklarımız güvenli bir ev, güvenli bir mahalle, güvenli bir şehir ve güvenli bir ülkeyi hak ediyor” dedi.

Belediye bünyesinde 9 Mart 2018 tarihinde faaliyete başlayan, bugüne kadar 16’sı çocuk, 18’i ergen, 115 kişiye bireysel danışmanlık, 14 aileye çift terapisi, 4 şiddet mağdurunun başvuru yaparak yararlandığı Danışma ve Destek Merkezi kapsamında halka ücretsiz birçok konuda eğitim düzenleniyor.

Son dönemlerde zoom platformu üzerinden gerçekleştirilen eğitimlerle başta çocuklarla ilgili birçok konuda bilgi paylaşımları gerçekleştiriliyor.