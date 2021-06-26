Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Telsim Genel Müdürü Cenk Alper ve Foder Başkanı Ramadan Gümüşok’un konuşmalarının ardından, Jüri üyeleri ve dereceye giren çocuklara plaket ve ödülleri takdim edildi.

SERGİDEN ELDE EDİLEN GELİR, TAŞKENT YABAN HAYAT REHABİLİTASYON MERKEZİNE BAĞIŞLANDI

Telsim ve Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) iş birliğinde düzenlenen Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar 50 Türk Lirası karşılığında satışa sunuldu. Satıştan elde edilen gelir Taşkent Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışlandı.

Ödül töreninin ardından ise dereceye giren ve sergilemeye hak kazanan fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

AMCAOĞLU:

Ülkemizin kültürünü küçüklerin bakış açısından görmenin ve çocuklara verilen bu fırsatın çok önemli olduğunu vurgulayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Fotoğrafları inceledim, hepimizin geçmişine dokunan birçok fotoğraf rahatlıkla görülebilir.” dedi. Amcaoğlu, “Geçmişten bu güne köprü kurabilmenin yegane fırsatını çocuklarımıza tanıdığı için, öncelikle Telsim ve FODER yetkililerine bir baba olarak teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

ALPER: “KIBRIS’IN SOKAK OYUNLARINI, ÇOCUKLARIN OBJEKTİFİYLE, ONLARIN GÖZÜNDEN GÖRDÜK.”

FODER ile birlikte, “Çocuk Gözüyle” temalı fotoğraf yarışmalarının 7. sini gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Telsim Genel Müdürü Cenk Alper, “Niye çocuklarla beraber bir yarışma düzenliyoruz, çünkü çocuk gelecektir, çünkü çocuk umuttur, çünkü çocuk masumiyettir, çünkü çocuk bize unuttuğumuz değerlerimizi hatırlatandır.” dedi. Bu yılki yarışma konusunun “Çocuk Gözüyle Kıbrıs’ın Sokak Oyunları” olduğunu ifade eden Alper, “Bu yarışmayı; bir çocuğun abi ve ablalarının, anne-babalarının, nene ve dedelerinin hangi oyunları oynadığını öğrenmesi, geçmişe göre yok olmaya yüz tutmuş oyunların yeniden gündeme gelmesi ve teşvik edilmesi ve çocukların objektifiyle Kıbrıs’ın sokak oyunlarını onların gözünden görmek için düzenledik.” dedi.

Yarışmaya katılan tüm çocuklarımızı cesaretlerinden dolayı kutlayan Alper, “Onları yüreklendiren aileleri ve öğretmenlerini de ayrıca tebrik ederim.” dedi.

GÜMÜŞOK: “ÇOCUKLAR İÇİN DÜZENLENEN TEK FOTOĞRAF ETKİNLİĞİ”

Çocuk Gözüyle Fotoğraf Yarışması’nın, çocuklar için düzenlenen tek fotoğraf etkinliği olduğunun altını çizen FODER Başkanı Ramadan Gümüşok, düzenlenen etkinliğe katılımın oldukça güzel olduğunu ve çocuklar tarafından 150 fotoğrafın gönderildiğini söyledi. Gümüşok, Pandemi dönemi olmasına ragmen, çocuklarımızın sokak oyunlarını deneyimlemesi ve aileleriyle birlikte kaliteli vakit geçirmesinin kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı. Çocukların fotoğraf sanatına olan ilgilerini artırmak ve onları sokağa çıkarmak amacıyla yapılan yarışmanın amacına ulaştığını söyleyen Gümüşok, “Yarışmaya katılan çocuklarımızın ailelerine ve öğretmenlerine teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

İlkokul Kategorisinde Yarışmanın;

Üçüncüsü, Oyun Zamanı isimli fotoğrafıyla - Yakın Doğu İlkokulu’ndan Hira Akarsulu

İkincisi, Pirili isimli fotoğrafıyla - Alasya Ailkokulu’ndan Sema Halkseven

Birincisi, Seksek Taş Alma isimli fotoğrafıyla ve Telsim Özel Ödülü, Seksek isimli fotoğrafıyla - Levent İlkokulu’ndan Ada Meral Adalı’nın oldu.

Ortaokul Kategorisinde Yarışmanın;

Üçüncüsü, Çuval Yarışı isimli fotoğrafıyla - Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji’nden Kaya Halkseven

İkincisi, Birdirbir isimli fotoğrafıyla - Yakın Doğu Koleji’nden Deniz Erosal

Birincisi, Pirili Zamanı isimli fotoğrafıyla - Yakın Doğu Koleji’nden Defne Solyalı

ve aynı zamanda Saklambaç isimli fotoğrafıyla Telsim Özel Ödülü’nün de sahibi oldu.