“Çocuk etkinlikleri gecesi” düzenlendi

Yeniboğaziçi Çocuk Belediye Başkanı Sevilay Öztemiz, gecede yaptığı konuşmada kadın cinayetlerine de yer verdi.
Gecede etkinliğe katkılarından dolayı Çocuk Komitesi üyeleri Bedia Balses, Rahme Fahlioğulları, Gülay Nalkıran, Nermin Kandilli, Pembe Yıldırım ve Fatoş Çerkez ‘e çiçek takdim edildi.
Çocuk defilesiyle devam eden gecede defile arasında Ela Boransel, jimnastik gösterisi sundu.
Finalde tüm çocuklar sahnede toplanırken, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve halk sahneye davet edilerek hep birlikte “hayat bayram olsa” parçası seslendirildi.