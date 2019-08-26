“Çocuk etkinlikleri gecesi” düzenlendi

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, çocuk sunucu Eylem Güzelay’ın açılış konuşmasıyla başlayan gecede ilk olarak Yeniboğaziçi Belediyesi Çocuk Belediyesi’nin hazırladığı “Hade barışalım” adlı skeç oynandı.