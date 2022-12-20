banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
YSK: “Belirtilen resmi belgelerden birini sunmayanlar oy kullanamaz”
YSK: “Belirtilen resmi belgelerden birini...
Sağlık Bakanlığı'ndan grip açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan grip açıklaması
Harmancı: “Bu şehir kararlı. 25 Aralık’ta şüphesiz yine Lefkoşa kazanacak”
Harmancı: “Bu şehir kararlı. 25...
G.Mağusa’yı ‘Arter’ belirleyecek!
G.Mağusa’yı ‘Arter’ belirleyecek!
“Her devletin kendi yönetsel yetki ve egemenlik hakları temelinde karar alma yetkisi vardır”…
Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama…
banner404

“Çocuk Bilim Merkezi çocuklarımızın gelişimine değer katacak”

UBP’nin Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu, Yenikent Çocuk Bilim ve Teknoloji Merkezi projesinin detaylarını paylaştı

20 Aralık 2022 Salı 12:22
“Çocuk Bilim Merkezi çocuklarımızın gelişimine değer katacak”

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Amcaoğlu, projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde çocuktan, gençlere, yetişkinlerden bakıma muhtaç büyüklerimize kadar herkese kucak açacak şekilde hareket edeceklerini kaydeden Amcaoğlu, Gönyeli’ye çağdaş hizmet getirmek için aday olduğuna dikkat çekti.

Çocukların gelişiminin önemine değinen Amcaoğlu, Yenikent Çocuk Bilim ve Teknoloji Merkezi projesi ile çocukların çevrelerine duyduğu merak; çevrelerinde olup bitenleri anlamak, kavramak, öğrenmek konusundaki çalımalar yapılacağını belirtti.

Hüseyin Amcaoğlu, Çocuk Bilim Merkezi’nin keşfetmeye, deneyimlemeye, gözleme dayalı çalışmalara yönelik olacağını kaydederek, “Teknolojik donanımlar ve çocuk oyun alanlarının iç içe olması sayesinde bilimi, eğlence ve yaratıcılıkla buluşturan Merkez, çocuklara gerçek bir deneyim yaşatmayı amaçlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Merkez içerisinde simülasyon salonu, deney atölyesi ve bilim müzesi olacağına vurgu yapan Amcaoğlu, “Merkez ile çocuklarımızın gelişimine değer katacağız” dedi

Belediyeciliğin sadece çöp toplamak, yol, kaldırım yapmak olmadığını ifade eden Hüseyin Amcaoğlu, “Herşey Gönyeli Alayköy için” dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamuda örgütlü sendikalar: “Görüşme talebimize yarın mesai bitimine kadar yanıt verilmezse, grev ve eylemlerin sorumlusu hükümet olacaktır”
Kamuda örgütlü sendikalar: “Görüşme talebimize yarın mesai bitimine kadar yanıt verilmezse, grev ve eylemlerin sorumlusu hükümet olacaktır”
"Kanlı Noel"in tanıkları yaşananları "soykırım” denemesi olarak nitelendirdi
"Kanlı Noel"in tanıkları yaşananları "soykırım” denemesi olarak nitelendirdi
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı
Memur-Sen Kanlı Noel’in 59. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Memur-Sen Kanlı Noel’in 59. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
İnsan Hakları Platformu'ndan Skoullou'nun adaylığının reddine ilişkin açıklama
İnsan Hakları Platformu'ndan Skoullou'nun adaylığının reddine ilişkin açıklama
YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Avcı, bazı YÖDAK üyelerine tazminat davası açtığını açıkladı
YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Avcı, bazı YÖDAK üyelerine tazminat davası açtığını açıkladı
YSK: “Belirtilen resmi belgelerden birini sunmayanlar oy kullanamaz”
YSK: “Belirtilen resmi belgelerden birini sunmayanlar oy kullanamaz”
Sağlık Bakanlığı'ndan grip açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan grip açıklaması
Döviz kurları
Döviz kurları

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim