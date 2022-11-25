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Çocuğa yönelik cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan otobüs şoförüne 4 gün ek tutukluluk
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Çocuğa yönelik cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan otobüs şoförüne 4 gün ek tutukluluk

Lefkoşa’da minibüs şoförlüğü yapan zanlı Hurşit Öztemiz, 16 yaşından küçük kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesi ile tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlının 4 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

25 Kasım 2022 Cuma 15:18
Çocuğa yönelik cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan otobüs şoförüne 4 gün ek tutukluluk

Lefkoşa’da minibüs şoförlüğü yapan zanlı Hurşit Öztemiz, 16 yaşından küçük kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı.

Polis, huzurunda bulunan zanlı Hurşit Öztemiz’in, “16 Yaşından Küçük Kız Çocuğunun Cinsel Dokunulmazlığını İhlal Amacı ile Alıkoyma”, “Çocuğun Cinsel İstismarı”, “Yasal Vasiden Kaçırma”, “Cinsel Saldırı” ve “Cinsel Taciz” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Aydoğanlı, mahkemede detayları paylaşarak, zanlının 16 yaşından küçük çocuğun cinsel dokunulmazlığını ihlal ettiğini, cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunduğunu belirtti.

Polis, meselenin aynı gün müştekinin olayı annesine anlatması ile ortaya çıkmış olup polise yansıdığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

4 GÜN TUTUKLU KALACAK

Polis, mesele ile ilgili alınacak birçok ifade ve incelenecek kameralar olduğunu ve zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere müdahale etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi. Polis, tahkikatı salimen yürütebilmesi için zanlının poliste 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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