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“Çoban” Türkiye ve Portekiz yolcusu

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan ve Vasvi Çiftçioğlu’nun birlikte üstlendiği Kıbrıs Türk yapımı “Çoban” isimli animasyon türündeki kısa metrajlı belgesel, seçildiği uluslararası festivaller çerçevesinde Portekiz ve Türkiye’de gösterilecek. 

06 Ekim 2020 Salı 14:12
“Çoban” Türkiye ve Portekiz yolcusu
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Bu yılın Nisan ayında ABD’den “Bronz Remi” ödülü kazanan “Çoban”, insanın, doğanın parçası olduğunu unutması ve doğaya hükmetmeye çalışmasıyla yarattığı felakete odaklanıyor. 
Kültür Dairesi ile Gönendere Kültür ve Sanat Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan “Çoban”ın senaryosu Doğuş Özokutan’a ait. Belgeselin metin yazarlığını ise Devran Öztunç, Necla Lisaniler ve Vasvi Çiftçioğlu yaptı. “Kare-kare” çizme tekniği ile hazırlanan “Çoban”ın, animasyon tasarımını Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü (VACD) öğretim üyesi Nkoro Anselem Ire yaptı. Animasyonun hazırlanmasına VACD Bölümü’nün yüksek lisans öğrencileri de katkı sağladı. Belgeselin seslendirmesi ise Erdoğan Kavaz’a ait. 

İLK DURAK PORTEKİZ… DÜNYA PRÖMİYERİ…
Çoban, Portekiz’in Seia isimli şehrinde bu yıl 26’ncısı düzenlenen “Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela” adlı festivalin uluslararası yarışma seçkisine girmeyi başardı. 

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“Çoban”, kısa adı “Cineeco 2020” olan ve 10-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalin uluslararası seçkisinde yer alan 34 kısa animasyondan biri. Festival, Portekiz’in tamamen çevre/ekoloji konusuna adanmış tek film festivali olma özelliğini taşıyor. 
“Çoban”, “Cineeco 2020” çerçevesinde 12 Ekim Pazartesi Portekizce altyazı ile gösterilecek. Covid 19 salgını nedeniyle festivaller ertelendiği veya online/çevrimiçi olarak yapıldığı için, Portekiz’deki gösterim, Çoban’ın dünya prömiyeri olan halka açık ilk gösterimi olacak.   

TÜRKİYE’DEKİ FESTİVAL ÇEVRİMİÇİ OLACAK
Çoban’ın, Ekim ayında yer alacağı bir diğer festival ise, Türkiye’de olacak. Canlandıranlar Derneği tarafından, bu yıl sekizincisi düzenlenen “Canlandıranlar Film Festivali” 16-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Covid 19 pandemisi nedeniyle online/çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan festivalin programı 10 Ekim’de açıklanacak. Festival yönetimi, 2020 yılının olağan dışı koşullarını göz önüne alarak bu yılın temasını “Paranormal İletişim” olarak belirledi. 77 filmin “En İyi Film”, 16 filmin “En İyi Türk Filmi”, 27 filmin “En İyi İlk Film”, 38 filmin “En İyi Öğrenci Filmi” kategorilerinde yarışacağı festivalin jüri üyeleri ise senarist ve yapımcı Emine Yıldırım, yapımcı Abi Feijó ve müzisyen Milad Movahedi olacak.  
 

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Son Güncelleme: 06.10.2020 14:35
Anahtar Kelimeler:
çoban Filmi
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