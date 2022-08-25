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CMC Çevre Sorunu Üst Komitesi Oluşturuldu

25 Ağustos 2022 Perşembe 12:45
CMC Çevre Sorunu Üst Komitesi Oluşturuldu

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı öncülüğünde CMC Çevre Sorunu Üst Komitesi oluşturuldu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra ilgili daire yetkilileri, Lefke Belediyesi, LAÜ ve Lefke Bölgesi sivil toplum örgütleri temsilcilerinden olmak üzere 8 kişiden oluşan kurul, CMC maden atıklarının yarattığı çevre sorununa çözüm bulmak için CMC maden atıklarının çevreye verdiği zararı ortadan kaldırıp daha sonra da temizlenen alanda yeni fonksiyonların kurulmasında bir yol haritası belirlemeyi hedefliyor.

CMC üst kurulu ilk toplantısını tam katılımla Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Hakan Ataöv Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.

İlk toplantıya Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Danışmanı Bülent Arkın, Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Teoman Oktay, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Hızlı, Lefke Avrupa Üniversitesi Temsilcisi Saltuk Pirgalioğlu, Çevre Koruma Dairesi temsilcisi Senem Aktuğ, Lefke Belediyesi temsilcisi Münevver Ebedi, Jeoloji Maden Dairesi temsilcisi Tijen Aktul ve Çevre Koruma Dairesi temsilcisi Emir Akyıllar katıldı.

Toplantıda, kurulun çalışma prensibleri oluşturularak, görev bölümü yapıldı.

Toplantıda ayrıca, ikinci toplantıdan önce CMC Konusunda bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmaların oluşturulacak dijital veri bankasına aktarılmasına karar verildi.

6 Eylül’de yapılması planlanan İkinci toplantı öncesinde CMC Maden Atıklarının Rehabilitasyonu Strateji Belgesi taslağı oluşturulacak.

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Son Güncelleme: 25.08.2022 14:45
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