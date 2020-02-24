banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114789
ALTIN
330.244
DOLAR
6.1263
STERLİN
7.9207
EURO
6.6481
Ersin Tatar
Ersin Tatar
Ersin Tatar yol ayrımında
Ersin Tatar yol ayrımında
Tatar, Golü ‘’Atar’’ Mı?
Tatar, Golü ‘’Atar’’ Mı?
Tolga Atakan’ın dikkatine!
Tolga Atakan’ın dikkatine!

Cleveland Internatıonal Bankıng Unıt Limited\'in Faaliyet İzni İptal Edildi

Lefkoşa, 24 Şubat 20 : Cleveland International Banking Unit Limited\'in faaliyet izninin iptal edildiği bildirildi.

Cleveland Internatıonal Bankıng Unıt Limited\'in Faaliyet İzni İptal Edildi

Lefkoşa, 24 Şubat 20 : Cleveland International Banking Unit Limited\'in faaliyet izninin iptal edildiği bildirildi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 16:07
Cleveland Internatıonal Bankıng Unıt Limited\'in Faaliyet İzni İptal Edildi
banner337

Lefkoşa, 24 Şubat 20 : Cleveland International Banking Unit Limited'in faaliyet izninin iptal edildiği bildirildi.
KKTC Merkez Bankası İdare Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre,  Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası çerçevesinde lisans ücretini 31 Ocak’a kadar yatırmayan Cleveland International Banking Unit Limited'in faaliyet izni 19 Şubat’ta Banka Yönetim Kurulu tarafından iptal edildi, kararsa 21 Şubat’ta Resmi Gazetede yayımlandı.

banner317
(RÇ/FEZ)
 

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan, Ubp Genel Başkanı Tatar, İngiltere’nin Kıbrıs’ta İki Devletli Çözümü Desteklemesini İstedi
Başbakan, Ubp Genel Başkanı Tatar, İngiltere’nin Kıbrıs’ta İki Devletli Çözümü Desteklemesini İstedi
Türkiye Paralimpik Yüzme Milli Takımı, 2020 Tokyo Hazırlıklarını Girne’de Sürdürdü
Türkiye Paralimpik Yüzme Milli Takımı, 2020 Tokyo Hazırlıklarını Girne’de Sürdürdü
Arucad “voıces” Konuşmaları Serisi, New York’lu Sanatçı Mike Berg İle Devam Ediyor
Arucad “voıces” Konuşmaları Serisi, New York’lu Sanatçı Mike Berg İle Devam Ediyor
Ktams, İskele’de Kaza Mahkemesi Görevlisinin Darp Edilmesini Protesto Edecek
Ktams, İskele’de Kaza Mahkemesi Görevlisinin Darp Edilmesini Protesto Edecek
Ydp Genel Başkanı Arıklı Seçim Manifestosunu Açıkladı
Ydp Genel Başkanı Arıklı Seçim Manifestosunu Açıkladı
İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projelerinin Lansmanı Çarşamba Günü
İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projelerinin Lansmanı Çarşamba Günü
Değirmenlik Belediyesi Haşare Mücadelesi İçin İmzaları Attı
Değirmenlik Belediyesi Haşare Mücadelesi İçin İmzaları Attı
KAMUSEN üyelerinin on call çalışmayacağını duyurdu
KAMUSEN üyelerinin on call çalışmayacağını duyurdu
Çin açıkladı: 'Aşıyı bulduk'
Çin açıkladı: 'Aşıyı bulduk'
YKP, TKP Yeni Güçler'i ziyaret etti
YKP, TKP Yeni Güçler'i ziyaret etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim