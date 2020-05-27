Civelek Tc -kktc Arasında İmzalanan Mali İşbirliği Anlaşmasından Memnuniyet Duyduklarını Açıkladı

Lefkoşa, 27 Mayıs 20 (.): Karadeniz Kültür DerneğiBaşkanı Murat Zeki Civelek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.



Civelek yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye, Kıbrıs Türkünün sadece Anavatanı değil aynı zamanda iyi ve kötü gün dostu olduğunu bir kez daha göstermiştir. Kıbrıs Türkünün tarih boyunca zorlu şartlar altında vermiş olduğu takdire şayan ‘milli varlık ve onur’ mücadelesi yalnızca Türkiye'den destek bulurken; demokrasi ve insan haklarının sözde havarileri bu onurlu, haklı ve de kutsal mücadeleye sırt çevirmiştir” ifadelerine yer verdi.(GÖZ/ ŞEB)