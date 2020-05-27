Civelek Tc -kktc Arasında İmzalanan Mali İşbirliği Anlaşmasından Memnuniyet Duyduklarını Açıkladı

Lefkoşa, 27 Mayıs 20 (.): Karadeniz Kültür DerneğiBaşkanı Murat Zeki Civelek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.
(GÖZ/ ŞEB)
Lefkoşa, 27 Mayıs 20 (.): Karadeniz Kültür DerneğiBaşkanı Murat Zeki Civelek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.
Lefkoşa, 27 Mayıs 20 (.): Karadeniz Kültür DerneğiBaşkanı Murat Zeki Civelek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.