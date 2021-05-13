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Civelek: “İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz”

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 11:00
Civelek: “İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz”
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Civelek, sevginin, kardeşliğin, merhametin ve paylaşmanın güçlenmesine vesile olan Ramazan Bayramı’nı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti
Civelek, dargınların barıştığı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının güçlendiği bayramların toplumsal kaynaşmaya önemli katkı sağladığını da vurguladı.

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Son Güncelleme: 13.05.2021 12:04
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