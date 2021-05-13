Civelek: “İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz”

Civelek, sevginin, kardeşliğin, merhametin ve paylaşmanın güçlenmesine vesile olan Ramazan Bayramı’nı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti
Civelek, dargınların barıştığı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının güçlendiği bayramların toplumsal kaynaşmaya önemli katkı sağladığını da vurguladı.
13 Mayıs 2021 Perşembe 11:00
Civelek, sevginin, kardeşliğin, merhametin ve paylaşmanın güçlenmesine vesile olan Ramazan Bayramı’nı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti
Son Güncelleme: 13.05.2021 12:04