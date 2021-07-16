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16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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Civelek, CTP ve TDP’yi eleştirdi

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yapacağı konuşma sırasında Genel Kurul’a katılmama kararını eleştirdi.

16 Temmuz 2021 Cuma 10:15
Civelek, CTP ve TDP’yi eleştirdi

Civelek yaptığı yazılı açıklamada, “TDP ve CTP'nin bu tavrı kutuplaştırıcı ve ötekileştirişi zihniyete hizmet etmenin yanı sıra Kıbrıs davasında gösterilmesi gereken milli duruşa da zarar vermektedir” dedi.

Kıbrıs Türkü'nün onurlu mücadelesini dünyada yalnızca Türkiye'nin desteklediğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Civelek, şöyle devam etti:

“Sayın Erdoğan'a yapılan bu saygısızlık temsil ettiği Türkiye devletine ve halkına yapılmış bir saygısızlıktır. TDP ve CTP bu yaklaşımıyla Kıbrıs Türkü ile Türkiye'nin arasına nifak tohumları ekmeye çalışan şer odaklarına hizmet ettiğini bilmelidir. Sn. Erdoğan Anavatan Türkiye'nin demokratik usullerle seçilmiş yasal ve meşru Cumhurbaşkanı’dır. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatleri için dünyayı karşısına almış bir liderdir. Bunu görmezlikten gelmek acizlik ve vefasızlıktır.”

Civelek, TDP ve CTP'nin bu tavrını kınayarak, bu “yanlıştan” ivedi bir şekilde geri dönmelerini istedi.

Civelek, “Tüm insanlarımızın birbirlerine empati kurup sempatiyle yaklaşabileceği iklimin bir an önce gelmesini dilerken halkımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı şimdiden kutlarız” dedi.

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Son Güncelleme: 16.07.2021 10:29
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