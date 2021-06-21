CIU Arena Yaz Dönemi yüzme kursları başladı

CIU Arena Yüzme Eğitmeni Meliha Kaya yüzme sporunu her yaştaki bireyin rahatlıkla yapabileceğini anımsatarak, “Yüzme zihni dinlendiren, vücuda zindelik veren harika bir spordur” ifadesini kullandı.

Günümüzün ortopedik rahatsızlıklarından olan bel fıtığı, boyun fıtığı, özellikle çok küçük yaşlarda görülen skolyozun tedavisi amacıyla yüzme sporunun tercih edildiğini dile getiren Kaya, ayrıca eklem ve kas ameliyatı geçirmiş kişilerde tekrar gündelik yaşama yakın iyileşme amacıyla da yüzme sporunun doktorlar tarafından özellikle önerildiğini kaydetti.

CIU Arena Yüzme Eğitmeni Kaya, UKÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Dönemi yüzme kurslarında 4 yaşından itibaren tüm yaş gruplarına eğitim verdiklerini aktararak, kurs gün ve saatlerinin de esnek olması nedeniyle çalışan kesim için de bir tercih olduklarını dile getirdi.

Yaz Dönemi yüzme kurslarının CIU Arena’nın deneyimli eğitmen kadrosu tarafından verildiğini ifade eden kaya, “Kurslarımız bireylerin yaşlarına ve yüzme bilme seviyelerine göre gruplar belirlenerek yapılmaktadır” dedi.

gruplardaki öğrenci sayısını minimum düzeyde tutarak her kursiyere kaliteli bir eğitim vermeyi amaçladıklarını söyleyerek, “Gruplarımız 6 kişi ile başlayıp, yaş gruplarına göre 8 kişiye kadar olabiliyor” şeklinde konuştu.

CIU Arena olarak bu süreçte tüm hijyen kuralarını uyguladıklarını ve tüm çalışanların düzenli aralıklarla PCR testlerini yaptırdıklarını belirten Kaya, sporseverler için el dezenfektanı sağlandığını, temassız ateş ölçer ile üye ve ziyaretçilerin ateşlerinin ölçülerek, kayıt altına alındığını ve düzenli olarak tüm mekanın ve havuzun hijyen kurallarına göre temizlendiğini açıkladı.