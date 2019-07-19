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City Mall’da şenlik var

City Mall’da şenlik var

19 Temmuz 2019 Cuma 15:37
City Mall’da şenlik var

Alışveriş ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan City Mall, yaz festivali ile ziyaretçilerine keyifli ve eğlenceli anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

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20 Temmuz Cumartesi günü Yaz Festivalinde, Fikri Karayel konseri, takı, aksesuar, el işi standları, yiyecek ve içecek standları, City Mall AVM ön otopark alanında yer alacak..20 Temmuz Barış ve Özgürük Bayramı kutlaması niteliği taşıyan City Mall Yaz festivali, tüm gece boyunca devam edecek canlı müzik performansları ile bayram coşkusu yaşatacak.

City Mall AVM Bahar Festivali, 20 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’de City Mall AVM ön otopark alanında kapılarını açacak, saat 20.00 ‘de ise Fikri Karayel sahnede olacak.

City Mall Avm alnında ücretsiz gerçekleşecek olan Festivale tüm halkımız davetlidir. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Cıty Mall
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