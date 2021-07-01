City Mall‘da cinemall sinema salonları açılıyor!

Cinemall hijyen ve sterilizasyonun önemini en üst seviyede tutarak Ada’da ilk niteliğindeki düzenlemelerle, özel hijyen çalışmalarıyla tedbiri elden bırakmadan adeta evinizde film izlercesine konforlu ve keyifli bir ortam sağlıyor.

Cinemall sinema salonları, seyircisi ile yeniden buluşmanın heyecanı ile 2 Temmuz günü Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminin tüm seanslarını ücretsiz olarak seyircileriyle buluşturacak.

Covid -19 süreci sonrasında seyircisiyle buluşacak filmler; Hababam Sınıfı Yaz Oyunları ve Hızlı ve Öfkeli9 2-8 Temmuz tarihleri arasında gösterimde olacak.