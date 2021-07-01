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City Mall‘da cinemall sinema salonları açılıyor!

City Mall Avm sinema salonları Cinemall, Covid -19 sürecinin ardından 2 Temmuz Cuma günü yeniden sinemaseverlere kapılarını açıyor.

01 Temmuz 2021 Perşembe 14:32
City Mall‘da cinemall sinema salonları açılıyor!
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Cinemall hijyen ve sterilizasyonun önemini en üst seviyede tutarak Ada’da ilk niteliğindeki düzenlemelerle, özel hijyen çalışmalarıyla tedbiri elden bırakmadan adeta evinizde film izlercesine konforlu ve keyifli bir ortam sağlıyor.

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Cinemall sinema salonları, seyircisi ile yeniden buluşmanın heyecanı ile 2 Temmuz günü Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminin tüm seanslarını ücretsiz olarak seyircileriyle buluşturacak.

Covid -19 süreci sonrasında seyircisiyle buluşacak filmler; Hababam Sınıfı Yaz Oyunları ve Hızlı ve Öfkeli9 2-8 Temmuz tarihleri arasında gösterimde olacak.

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