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City Mall’da Christmas Bazaar başladı

En güzel hediye çeşitleri City Mall’daki Christmas Bazaar..

26 Aralık 2020 Cumartesi 19:53
City Mall’da Christmas Bazaar başladı
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Kuzey Kıbrıs’ın en gözde alışveriş merkezi olan City Mall AVM Christmas Bazaar, bu yıl da birçok hediye seçeneklerini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Dün başlayan City Mall AVM Christmas Bazaar birçok hediyelik eşyalarıyla herkesin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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Geleneksel City Mall AVM Christmas Bazaar, yılın en güzel zamanında sevdiklerini mutlu etmek isteyenleri en güzel hediye seçenekleri ile buluşturuyor.

25-27 Aralık tarihleri arasında açık olan Chrıstmas Bazaar’da; takıdan, dekorasyona, oyuncaklara ve tasarım ürünlerine kadar farklı yılbaşı hediye alternatifleri bir arada sunuluyor.
City Mall Christmas Bazaar’a uğramadan hediye almayın! (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cıty MallChristmas Bazaar
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