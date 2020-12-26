City Mall’da Christmas Bazaar başladı

Kuzey Kıbrıs’ın en gözde alışveriş merkezi olan City Mall AVM Christmas Bazaar, bu yıl da birçok hediye seçeneklerini müşterilerinin beğenisine sunuyor. Dün başlayan City Mall AVM Christmas Bazaar birçok hediyelik eşyalarıyla herkesin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Geleneksel City Mall AVM Christmas Bazaar, yılın en güzel zamanında sevdiklerini mutlu etmek isteyenleri en güzel hediye seçenekleri ile buluşturuyor.

25-27 Aralık tarihleri arasında açık olan Chrıstmas Bazaar’da; takıdan, dekorasyona, oyuncaklara ve tasarım ürünlerine kadar farklı yılbaşı hediye alternatifleri bir arada sunuluyor.

City Mall Christmas Bazaar’a uğramadan hediye almayın! (MHA)