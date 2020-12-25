City Mall’da Christmas Bazaar açılıyor

Geleneksel City Mall AVM Christmas Bazaar, yılın en güzel zamanında sevdiklerini mutlu etmek isteyenleri en güzel hediye seçenekleri ile buluşturuyor.

25-27 Aralık tarihleri arasında açık olan Chrıstmas Bazaar 'da; takıdan, dekorasyona, oyuncaklara ve tasarım ürünlerine kadar farklı yılbaşı hediye alternatifleri bir arada sunuluyor.

City Mall Christmas Bazaar’a uğramadan hediye almayın! (MHA)