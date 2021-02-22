City Mall ‘da yeniden sizinle olmak gibisi yok!

City Mall AVM olarak; misafirlerimize tekrar güvenle merhaba diyebilmek için çalışanlarımızın ve ziyarteçilerimizin sağlığına yönelik tedbirleri özenle aldık. Gerek açılış öncesi çalışmalarımız gerekse günlük olarak devam eden özel hijyen çalışmalarımızla tedbiri elden bırakmadan adeta “evinizdeki gibi özenle” hijyenik ve güvenli bir ortam sağlamaya devam ediyoruz.

Kapılarımızı kapattığımız günden bu yana, hijyen ve sterilizasyonun önemini en üst seviyede tutarak , özel düzenlemelerle, sosyal mesafemizi koruduğumuz, kişisel hijyen kurallarını ve maske kullanımını önemsediğimiz yeni bir düzen içerisindeyiz.

Hayatımızın bundan sonraki dönemini kapsayan yeni normal süreçlerimizde;misafirlerimiz güvenli alışverişin ve anıların tadını çıkartırken, bizler titizlikle onlar için hijyenik ve sağlıklı bir ortamda , gündemdeki son yenilikleri takip ederek hizmet vermeye devam edeceğiz.

City Mall AVM, 22- 26 Şubat tarihleri arasında 10.00-18.00 saatlerinde hizmet verecektir.