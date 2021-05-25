City Mall ‘da Salı pazarı yeniden başlıyor

Salı pazarları, her hafta Salı günü el emeği ürünlerinin ön planda olması ile ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

Yurdun dört bir yanından katılan yetenekli ev hanımları Kıbrıs’a özgü ürünler, hediyelik eşya, el yapımı tablolar, el yapımı takılar, keçe işi, örgü yastıklar, doğal taşlar, çeyiz ürünlerini sergiliyor ve ziyaretçilerle buluşturuyorlar.

Hediyelik eşya dışında Kıbrıs ve Türk mutfağı ağırlıklı olmak üzere, her hafta yiyecek içecek standları da Salı pazarında yer almaktadır.

Birçok yetenekli ev hanımına iş fırsatı yaratan City Mall AVM, etkinliği ücretsiz olarak gerçekleştirirken, ziyaretçilere Kıbrıs kültürünü en iyi şekilde aktarmaktadır.