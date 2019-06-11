City Mall Avm’nin yöneticileri Gazimağusa Kaymakamı’nı ziyaret etti

City Mall Avm, Genel Müdürü Tayfun Şen, Pazarlama Müdürü Ece Marangozoğlu ve Sanatçı Soyhan Bilgeer , Gazimağusa kaymakamı Kemal Sarpel’i makamında ziyaret ederek , her 20 Temmuz’da yapılan “Barış ve Özgürlük Bayramı” kutlamalarını City Mall AVM ön bahçesinde yapılması ve etkinliklere ev sahibi olmak istediklerini belirterek , kaymakamlığın yapacağı tüm projelerde ev sahipliği yapmak istediklerini bildirdiler.

Olumlu geçen toplantı ardından, City Mall AVM yöneticileri , Kemal Sarper ile anı fotoğrafı da çektirdi. (MHA)