City Mall AVM’den Garage Sale günleri

Kuzey Kıbrıs’ın en gözde alışveriş merkezi olan City Mall VM, City Mall Garage Sale günleri düzenleyecek.

Bünyesinde bulundurduğu mağazaları ve eğlence üniteleri ile City Mall Garage Sale günleri 9-10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

City Mall Garage Sale günlerinde; giyimden ayakkabıya aksesuardan kozmetiğe, spor ayakkabıdan, outdoor ürünlere, ev tekstili ürünlerine kadar yüzlerce ürün %90'a varan indirimlerle yer alacak. Açık hava da yılda bir kere yapılan City Mall Garage Sale günlerindeki eşsiz fırsatları yakalamak için sizleri City Mall Ön otopark alanına bekliyoruz! (MHA)