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City Mall AVM’den Garage Sale günleri

City Mall Garage Sale günlerinde birçok üründe indirim fırsatı...

06 Ekim 2020 Salı 16:00
City Mall AVM’den Garage Sale günleri
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Kuzey Kıbrıs’ın en gözde alışveriş merkezi olan City Mall VM, City Mall Garage Sale günleri düzenleyecek.

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Bünyesinde bulundurduğu mağazaları ve eğlence üniteleri ile City Mall Garage Sale günleri 9-10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

City Mall Garage Sale günlerinde; giyimden ayakkabıya aksesuardan kozmetiğe, spor ayakkabıdan, outdoor ürünlere, ev tekstili ürünlerine  kadar yüzlerce ürün %90'a varan indirimlerle yer alacak. Açık hava da yılda bir kere yapılan City Mall Garage Sale günlerindeki eşsiz fırsatları yakalamak için sizleri City Mall Ön otopark alanına bekliyoruz! (MHA)

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Son Güncelleme: 06.10.2020 15:52
Anahtar Kelimeler:
City Mall AVMGarege Sale
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