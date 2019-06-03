City Mall Avm’de şenlik tadında Dünya Çocuk Günü kutlandı

Kültür ve sanat faaliyetlerine olan desteği ile bilinen City Mall AVM , dünya çocuk gününde yaptığı aktivitelerle kendinden söz ettirdi.

Dünya çocuk günü kapsamında gün boyu birbirinden renkli aktiviteler hazırlayan City Mall AVM’de, saat 14.30’da Grup Confetti’nin renkli müzik showu ile start verdi.

Grup Confetti ; Rusya’nın en popüler şarkılarını peşi sıra seslendirirken, aktivite sonunda Türkçe performansları ile de dinleyicilerin beğenisini kazandı.Dünya Çocuk günü kutlamaları kapsamında ; Grup Confetti’nin hemen ardından , “Soyhan Bilgeer ile Korolar söylüyor” programı City Mall Sahnede yerini aldı.

Polatpaşa İlköğretim Okulu; Simay Aylanç Olurcan, Karakol İlkokulu; Meryem Alaoğlu, Şehit Hüseyin Akil İlkokulu ise Soyhan Bilgeer yönetiminde sırayla City Mall Avm dünya çocuk günü etkinlilerinde sahne aldılar.