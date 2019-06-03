City Mall Avm’de şenlik tadında Dünya Çocuk Günü kutlandı

Kültür ve sanat faaliyetlerine olan desteği ile bilinen City Mall AVM , dünya çocuk gününde yaptığı aktivitelerle kendinden söz ettirdi.
Grup Confetti ; Rusya’nın en popüler şarkılarını peşi sıra seslendirirken, aktivite sonunda Türkçe performansları ile de dinleyicilerin beğenisini kazandı.Dünya Çocuk günü kutlamaları kapsamında ; Grup Confetti’nin hemen ardından , “Soyhan Bilgeer ile Korolar söylüyor” programı City Mall Sahnede yerini aldı.
Polatpaşa İlköğretim Okulu; Simay Aylanç Olurcan, Karakol İlkokulu; Meryem Alaoğlu, Şehit Hüseyin Akil İlkokulu ise Soyhan Bilgeer yönetiminde sırayla City Mall Avm dünya çocuk günü etkinlilerinde sahne aldılar.