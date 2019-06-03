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City Mall Avm’de şenlik tadında Dünya Çocuk Günü kutlandı

City Mall Avm’de şenlik tadında Dünya Çocuk Günü kutlandı

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:44
City Mall Avm’de şenlik tadında Dünya Çocuk Günü kutlandı

Kültür ve sanat faaliyetlerine olan desteği ile bilinen City Mall AVM , dünya çocuk gününde yaptığı aktivitelerle  kendinden söz ettirdi.

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Dünya çocuk günü kapsamında  gün boyu birbirinden renkli aktiviteler hazırlayan City Mall AVM’de, saat 14.30’da Grup Confetti’nin renkli müzik showu ile start verdi.

Grup Confetti ; Rusya’nın en popüler şarkılarını peşi sıra seslendirirken, aktivite sonunda Türkçe performansları ile de dinleyicilerin beğenisini kazandı.Dünya Çocuk günü kutlamaları kapsamında ; Grup Confetti’nin hemen ardından , “Soyhan Bilgeer ile Korolar söylüyor” programı City Mall Sahnede yerini aldı.

Polatpaşa İlköğretim Okulu; Simay Aylanç Olurcan, Karakol İlkokulu; Meryem Alaoğlu, Şehit Hüseyin Akil İlkokulu ise Soyhan Bilgeer  yönetiminde sırayla City Mall Avm dünya çocuk günü etkinlilerinde sahne aldılar.

Anahtar Kelimeler:
City Mall çocuk Günü
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