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City Mall Avm’de indirim şenliği başladı

Bir marka haline getiren City Mall AVM İndirim Şenlikleri, bu yıl 6-8 Mart günlerinde sezonun son indirim dönemine girerek ziyaretçilerine avantajlı ve keyifli alışveriş imkanı sunuyor.

City Mall Avm’de indirim şenliği başladı

Bir marka haline getiren City Mall AVM İndirim Şenlikleri, bu yıl 6-8 Mart günlerinde sezonun son indirim dönemine girerek ziyaretçilerine avantajlı ve keyifli alışveriş imkanı sunuyor.

06 Mart 2020 Cuma 12:41
City Mall Avm’de indirim şenliği başladı
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City Mall AVM mağazaları , beklenen kış sezonu İndirim Şenliğine  özel olarak yüzde 70’e varan indirimler hazırladı.

Mağazalar, restoranlar, yiyecek içecek mekanları, eğlence merkezi, market, yapı market ve kampanyaya katılan tüm mağazalarda, belirli oranlarda geçerli olacak.

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City Mall AVM, İndirim Şenliğinde  7’den 70’e tüm ziyaretçilerini düşünen City Mall AVM, hesaplı alışveriş  imkanının yanı sıra  çocuk kulübü  etkinlikleri ve canlı müzik perfomansları ile dolu dolu bir program hazırladı.

City Mall AVM, uğurlu indirim günleri kapsamında; 6-7-8 Mart günlerinde saat 10.00 ‘da açılacak ve 23.00 ‘e kadar hizmet vermeye devam edecek. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
City Mall AVM
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