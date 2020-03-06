City Mall Avm’de indirim şenliği başladı

City Mall AVM mağazaları , beklenen kış sezonu İndirim Şenliğine özel olarak yüzde 70’e varan indirimler hazırladı.

Mağazalar, restoranlar, yiyecek içecek mekanları, eğlence merkezi, market, yapı market ve kampanyaya katılan tüm mağazalarda, belirli oranlarda geçerli olacak.

City Mall AVM, İndirim Şenliğinde 7’den 70’e tüm ziyaretçilerini düşünen City Mall AVM, hesaplı alışveriş imkanının yanı sıra çocuk kulübü etkinlikleri ve canlı müzik perfomansları ile dolu dolu bir program hazırladı.

City Mall AVM, uğurlu indirim günleri kapsamında; 6-7-8 Mart günlerinde saat 10.00 ‘da açılacak ve 23.00 ‘e kadar hizmet vermeye devam edecek. (MHA)