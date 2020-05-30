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City Mall AVM’de içiniz rahat olsun!

30 Mayıs 2020 Cumartesi 19:09
City Mall AVM’de içiniz rahat olsun!
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City Mall Avm ,duyarlı ve öncü çalışmalarından birini daha hayata geçirerek  kıbrıs’da ilk olarak , temazsız ısı ölçerlerle güvenilir ve profesyonel tedbirler aldı.

City Mall AVM olarak; gerek açılış öncesi çalışmalarımız gerekse günlük olarak devam eden özel hijyen çalışmalarımızla tedbiri elden bırakmadan adeta “evinizdeki gibi özenle” hijyenik ve güvenli bir ortam sağlamaya devam ediyoruz.

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İlk günümüzden bu yana , hijyen ve sterilizasyonun önemini en üst seviyede tutarak ada’da ilk niteliğindeki düzenlemelerle ,  yeni bir dönemi başlatmış bulunuyoruz.

Covid-19 tedbirleri kapsamında özellikle yer alan, kapalıalan girişlerindeki ateş ölçüm noktası için ada’ya özel olarak getirilen temazsız ısı ölçer ünitesi ile Avm içerisine girmeden once gerçek değerler ile ateşiniz ölçülerek, hijyenik koşulları profesyonel yöntemlerle sağlıyoruz.

Ada’da ilk olarak City Mall AVM ‘de yer alan temassız ısı ölçerler, kalabalık ortamlardaki hijyenik koşulları sağlamada en güvenilir ve profesyonel yöntemdir.

Elektrokur LTD. Dispritörlüğünde ada satışı başlayan temassız ısı ölçer cihazları ,City Mall AVM Tekno life mağazasında da satışa sunulmaktadır. (MHA)

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