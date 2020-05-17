City Mall AVM yeniden mutluluğun adresi!

“SAĞLIKLA VE GÜZEL GÜNLERDE BULUŞMANIN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİZ!”

City mall AVM olarak; misafirlerimize tekrar güvenle merhaba diyebilmek için çalışanlarımızın ve ziyarteçilerimizin sağlığına yönelik tedbirleri özenle aldık. Gerek açılış öncesi çalışmalarımız gerekse günlük olarak devam eden özel hijyen çalışmalarımızla tedbiri elden bırakmadan adeta “evinizdeki gibi özenle” hijyenik ve güvenli bir ortam sağlamaya devam ediyoruz.

Buluşma günümüzden bu yana ,hijyen ve sterilizasyonun önemini en üst seviyede tutarak , özel düzenlemelerle, sosyal mesafemizi koruduğumuz, kişisel hijyen kurallarını ve maske kullanımını önemsediğimiz yeni bir dönem içerisindeyiz.

Hayatımızın bundan sonraki dönemini kapsayan yeni normal süreçlerimizde;misafirlerimiz güvenli alışverişin ve anıların tadını çıkartırken, bizler titizlikle onlar için hijyenik ve sağlıklı bir ortamda ,gündemdeki son yenilikleri takip ederek hizmet vermeye devam edeceğiz.

Bu günlerde saat 21.00 ‘e kadar açık olan City Mall AVM ,20 Mayıs günü itibariyle; mağazaları ve restoranlarıyla haftanın her günü saat 10.00-22.00 arasında hizmet vermeye devam edecek.