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City Mall AVM yeni yıl çekilişi yapıldı

City Mall AVM yeni yıl çekilişi yapıldı

04 Ocak 2020 Cumartesi 12:40
City Mall AVM yeni yıl çekilişi yapıldı

City Mall AVM’nin gelenekselleşen ve her yıl heyecanla beklenen “ Yeni Yıl” çekilişi bu yıl; 18 Ekim -31 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlendi.Kampanya süresince her 100 TL’lik alışveriş karşılığında danışmadan bir çekiliş bileti alan ziyaretçilerimiz, çekilişe katılarak hediye kazanma şansı elde etti.

City Mall AVM Yeni yıl Kampanyasının çekişilişi, 31 Aralık saat 13.00’de City Mall AVM aktivite alanında gerçekleşerek, kazanan talihlilerini belirledi.Noter huzurunda halka açık olarak yapılan çekilişte talihliler, City Mall ziyaretçileri tarafından belirlendi.

  1. adet 65” Televizyon Asiller: Mustafa Zeybek(23667), Ceylan Şenocaklı(29624), Mustafa Sakallı(19471), Saniye Pekri(27590), Lih Kaoma(26835) Yedekler: Emota baba(19997), Habibe Eğilli(27046), Melek Bulmuş(28274), Süreyya Vudalı(09584), Fatoş Ugur(17628)

5 adet 50” Televizyon :Asiller : Dudu Ergüven(27322), Sevinç Sanıvar(28111), Tasom Pelikom(28018), Meltem A.(28002).Yedekler :İhsan Abdullah(08721), Pınar Karaca(19311), Tatiana kurt(18922), Gülşen Persülöngil(13732), Mohammed Gaheffai(02203)

1 adet Zen Pırlanta Bileklik :Asiller :Hasan Lisani(27938) Yedek Berkiye Bashkol(22519)

10 Adet Mİkrodalga Fırın :Asiller:Perihan Muruz(26272), Salime Kırşan(253), Leyla Duruk(21419), Cenk Vamık(26444), Akile Zengin(27372), Semra Bekmez(13760), Ali Eşrefoğlu(17519), Ozan Gülcan(18754), (16618), Feize Evliya819838) Yedekler :Şenel Türksoy804476), Umut Haklıgil(20662), Şenay Denizer(25415), Avni Ersürer(24003), Gizem Erciyes(15506), Ayşe Tünsoy809883), Ayten S.Mutluel(03984), Fulya Nurçin(04348), Gül Nara(16960), Deha Levni(20438)

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10 Adet Kettle :Asiller: Serkan Karan(18945), Atilla Ulusoy(17483), Nazenin Taşoğlu(12224), Şenol Garabli(29024), Mehmet Özmeraç(15305), Abdullah Can(20304), Meliha Oytunç(19980), Hüseyin Haksayar(07758), Hüseyin Aydınlı(20113), Yunus Luckinger(21319)Yedekler : Elif Bilgen(15044), Zühal Soral(21061), Ümmet Çetiner(24832), Ergün Özdemir(04342), Ozan Aytaş(08524),Sarına Mortazov (14241), Özkan Gülbeniz(01774), Özcan Sahilli(25655), Ceyhun Çil(15207), Hüseyin Özenir(21150)

10 Adet Ütü :Asiller :Fatoş Ertopal(21105), Aliye Aksoy(04361), Mustafa Aydere(04464), Meliha Tenyeli(11209), Hatice Akkora(16991), Sıdıka Taşoğlu(31135), Gündüz Aykota(16939), Turgay Bilen(05226), İhsan Abdullah(09353), Bahar Abiç(01261)Yedekler :Ayça özdemir(03678), Hanife Küpeli(24862), Figen Karol(00240), Günay EsenTuna(19193) Pelin Bağdatlı(17398), Seran Şah(29781), İrinç Girişken(25251), Erkan Demir(00228), Setaç Çavuşoğlu(26796), Buket Aksoylar(22098)

10 Adet Elektirikli Battaniye :Asiller : Alerar Ahmet(28666), Şenel Türksoy(04482), Kaan Dora(23153), Yeliz B. Demir(19037), Yuri Kazak(02970), Meryem Boşnak(01972), Burçin Teyareoğlu(29287), Can Altta(1780), Hristo Hristou(26486), Şaziye Gürtay(04214)Yedekler :Mehmduh Demirağ(130053), Duygu Sezigüzel(04091), (02621), Leila Vakili 824025), Hatice Dermay(18066), Tuğçe Şammali(02211), Bayram Beşerler(29935), Duriye Yiğittürk(29754), Kemal Mümtazoğlu(10998), Aynur Aylamer(26509)

10 Adet Elektirikli Soba :Asiller : Aysun Gazioğlu(28479), Ayşe Sakallı(23617), Hürü Koca(05132), Evren Çandır(18106), Azadeh Latfalizad(11344), Kamil Ağcabay(23115), Semih Yazar(08489), Kemal Arıkan(04576), Ahmet Çağlaş(24784), Akyerli(25387)Yedekler : Emine( Arikel(17527), Emre Gök(28693), Ersin Kahraman(24242), Cenk Ömeroğlu(13225), İrgna Ismutina(23917), Buse Kolgüneş(26620), Görgün Bayraktaroğlu(27679), Ata Kalaycıoğlu(29093) Özkan Zekai(00836), Fevziye Bereket814299)

Parfüm : Asiller: Emel Eminöz(29861), Emrah Turgal(26207), Aylan Medih(13772), Berkiye Bashkov(22565)Yedekler : Roygül Özlan Budamcı(23877), Muhammed Almajali(10830), Z. Semra Ermiş(14282), Azime Sürer(15746)  

(MHA)

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