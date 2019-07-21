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CITY MALL AVM Yaz Festivali’nde Fikri Karayel rüzgari esti

CITY MALL AVM Yaz Festivali’nde Fikri Karayel rüzgari esti

21 Temmuz 2019 Pazar 15:10
CITY MALL AVM Yaz Festivali’nde Fikri Karayel rüzgari esti

Alışveriş ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan City Mall AVM , hazırladığı yaz festivali ile ziyaretçilerine keyifli ve eğlenceli anlar yaşattı.

Geçtiğimiz gün Festivalinde, Fikri Karayel konseri, takı, aksesuar, el işi standları, yiyecek ve içecek standları, City Mall AVM ön otopark alanında yer aldı.

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20 Temmuz Barış ve Özgürük Bayramı kutlaması niteliği taşıyan City Mall Yaz festivali, tüm gece boyunca canlı müzik performansları ile bayram coşkusu yaşattı.

Fikri Karayel Yol, Hayal edemezsin,Yorgunum çok , Beni bırakma, Vazgeçilmez,Senden sonra, Zor zamanlar,Döner başa gibi sevilen şarkılarından oluşan repertuarı ile Kıbrıslı sevenlerinin beğenisini kazandı.

Cıty Mall AVM Bahar Festivali, 20 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’de City Mall AVM ön otopark alanında, ücretsiz olarak gerçekleşti. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
City Mall AVMFikri Karayel
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