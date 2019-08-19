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CITY MALL AVM tavla turnuvasına ev sahipliği yaptı

Spor, sanat ve kültür faliyetlerine olan desteği ile bilinen CITY MALL AVM, 18 Ağustos Cumartesi günü Commercial İnsurance Mağusa Tavla Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

CITY MALL AVM tavla turnuvasına ev sahipliği yaptı

Spor, sanat ve kültür faliyetlerine olan desteği ile bilinen CITY MALL AVM, 18 Ağustos Cumartesi günü Commercial İnsurance Mağusa Tavla Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:13
CITY MALL AVM tavla turnuvasına ev sahipliği yaptı

Spor, sanat ve kültür faliyetlerine olan desteği ile bilinen CITY MALL AVM, 18 Ağustos Cumartesi günü Commercial İnsurance Mağusa Tavla Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

City Mall AVM’nin ev sahipliği yaptığı Commercial İnsurance Mağusa Tavla Şampiyonasına, Mağusa, Lefkoşa ve Girneden yaklaşık 60 oyuncu katıldı.

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Gün boyu heyecanla izlenen şampiyona, City mall Avm ziyaretçileri tarafından da yoğun ilgi gördü.

Çekişmeli geçen Commercial İnsurance Mağusa Tavla Şampiyonasında , birincilik ödülünü Turgut Beşgüller /Mağusa, ikincilik ödülünü Ali Kasaboğlu/ Lefkoşa , üçüncülük ödülünü de Anne Hoem / Norveç aldı.

1 Puanlık Turnuva ‘da ise birinciliği Lema Zaimoğlu/ Mağusa 2.lik ödülünü de Ali Kasaboğlu / Lefkoşa aldı.

Commercial Insurance Mağusa Tavla Şampiyonası City Mall aktivite alanında ücretsiz olarak gerçekleştirildi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
City Mall Avm Tavla Turnuvası
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