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City Mall Avm talihlilerini belirledi! İşte kazananlar

City Mall AVM’nin heyecanla beklenen Tatil çekilişi bugün gerçekleşti.

City Mall Avm talihlilerini belirledi! İşte kazananlar

City Mall AVM’nin heyecanla beklenen Tatil çekilişi bugün gerçekleşti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:49
City Mall Avm talihlilerini belirledi! İşte kazananlar

City Mall AVM’nin heyecanla beklenen Tatil çekilişi bugün gerçekleşti.

City Mall AVM’nin gelenekselleşen ve her yıl heyecanla beklenen “ Haydi Tatile ” tatil çekilişi bu yıl ; 15 Mayıs – 15 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlendi.

Kampanya süresince her 200 TL’lik alışveriş karşılığında danışmadan bir çekiliş bileti alan ziyaretçilerimiz, çekilişe katılarak yaz tatili kazanma şansı elde etti.

City Mall AVM Haydi Tatile Kampanyasının çekişilişi, 15 Eylül saat 18.00’de City Mall AVM aktivite alanında gerçekleşerek , İtalya, Ukrayna ve Türkiye tatili kazanan talihlilerini belirledi.

Noter huzurunda halka açık olarak yapılan çekilişte talihliler , City Mall ziyaretçileri tarafından belirlendi.

Bir asil , üç yedek olarak belirlenen talihlilerin isimleri ise şöyle ;

İTALYA

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Asil talihli : Roman Tarasemko

Yedekler : 1) Fevzi Bingöl 2) Sinem Sözüöz 3)Emilia Nosconeo,

UKRAYNA

Asil talihli :Fatma Beyaz

Yedekler : 1)Bircan Kavaz 2) Nazife Karadeniz 3),Aziz Beyzade

TÜRKİYE

Asil talihli :Aygün Sergil,

Yedekler : 1) Emel Tosun 2)Hasan Sarper 3) Seyyan Habeşoğlu (MHA)

Anahtar Kelimeler:
City Mall AVM
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