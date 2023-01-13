Cittaslow üyesi belediye başkanları toplandı

CİTTASLOW ÜYESİ BELEDİYE BAŞKANLARI TOPLANDI
Ergün Yahat
Cittaslow üyesi 5 belediye başkanı Yeniboğaziçi belediye başkanı Katip Demir'in ev sahipliğinde bugün ilk toplantısını Yeniboğaziçinde 2'nci Selip parkında gerçekleştirdi.Toplantıya üye Mehmetçik Büyükkonuk belediye başkanı Fatma Çimen Tuğlu.Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya.Gecitkale Serdarlı belediye başkanı Halil Kasım ,Tatlusu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Yeniboğaziçi belediye başkanı Katip Demir'in ev sahipliğinde 2023'ün ilk toplantısını gerçekleştirdi.