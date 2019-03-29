banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91989
ALTIN
232.898
DOLAR
5.6162
STERLİN
7.3585
EURO
6.3099
Gökhan Naim cinayetinde 3 yeni tutuklama
Son Dakika
Gökhan Naim cinayetinde 3 yeni...
Mağusa-Lefkoşa anayolundaki kaza ile ilgili polis açıklaması
POLİSTEN AÇIKLAMA GELDİ
Gökgürültülü sağanak yağmur geliyor
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR
Afrika Davası sürüyor
AFRİKA DAVASI SÜRÜYOR
banner306

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi güz toplantısı Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi güz toplantısı Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak

29 Mart 2019 Cuma 07:17
Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi güz toplantısı Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak

Çin’de devam eden Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında, komitenin güz toplantısının 8-10 Kasım’da Kuzey Kıbrıs’ta yapılması kararı alındı.
Mehmetçik Belediye Başkanı ve Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Koordinatörü Cemil Sarıçizmeli, Çin’in Gaochun ve Yaxi kentlerindeki Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında Kuzey Kıbrıs’ı temsil ediyor.
Sarıçizmeli, TAK’a yaptığı açıklamada, “19 farklı ülkeden 40 civarında delegenin katılacağı bu uluslararası toplantıyı ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşıyorum” dedi.
Toplantının ilk bölümünün yapıldığı Çin’in Gaochun kentinde Kuzey Kıbrıs’ın 5. Cittaslow’u olmaya aday Tatlısu Belediyemizin niyet mektubunu Genel Sekreter Pier Giorgio Oliveti’ye sunduğunu da açıklayan Sarıçizmeli, toplantının Yaxi kentinde de devam edeceğini ve hafta sonu tamamlanacağını bildirdi.
Cemil Sarıçizmeli, bir süredir uğraş verdikleri Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi’nin güz toplantısının 8-10 Kasım’da Kuzey Kıbrıs’ta yapılması kararının alındığını da açıkladı ve bundan duyduğu mutluluğu ifade etti.
Sarıçizmeli, bu kararın alınmasına katkıda bulunanlara ve oylamada kendilerine destek çıkan başkan, başkan yardımcıları ve ağ başkanlarına teşekkür ederek kararın Kuzey Kıbrıs’a hayırlı olmasını diledi.
Cittaslow (sakin şehir) ağına KKTC’de halen Yeniboğaziçi, Mehmetçik, Lefke ve Geçtikale belediyeleri üye. 

 

Son Güncelleme: 29.03.2019 10:18
Anahtar Kelimeler:
Cittaslow Komitesi Toplantısı Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gökhan Naim cinayetinde 3 yeni tutuklama
Gökhan Naim cinayetinde 3 yeni tutuklama
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Başbakan Erhürman yurda döndü
Başbakan Erhürman yurda döndü
28 Mart çekilişi gerçekleşti
28 Mart çekilişi gerçekleşti
Mağusa-Lefkoşa anayolundaki kaza ile ilgili polis açıklaması
Mağusa-Lefkoşa anayolundaki kaza ile ilgili polis açıklaması
Arıklı: “Vazgeçin bu tür oyunlardan. Düzgün icraat, düzgün reform yapın. Biz de size destek verelim”
Arıklı: “Vazgeçin bu tür oyunlardan. Düzgün icraat, düzgün reform yapın. Biz de size destek verelim”
Selçuk: “Madalyalar vefa borcu ve KKTC’nin bağımsızlığının simgesi”
Selçuk: “Madalyalar vefa borcu ve KKTC’nin bağımsızlığının simgesi”
Başbakan Erhürman YÖK Başkanı Saraç ile görüştü
Başbakan Erhürman YÖK Başkanı Saraç ile görüştü
Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nun
Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nun "çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz" Projesi Devam Ediyor
Leymosun Kültür Vakfı’nın Leymosun etkinliği
Leymosun Kültür Vakfı’nın Leymosun etkinliği

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim