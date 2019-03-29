Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi güz toplantısı Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak

Çin’de devam eden Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında, komitenin güz toplantısının 8-10 Kasım’da Kuzey Kıbrıs’ta yapılması kararı alındı.

Mehmetçik Belediye Başkanı ve Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Koordinatörü Cemil Sarıçizmeli, Çin’in Gaochun ve Yaxi kentlerindeki Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında Kuzey Kıbrıs’ı temsil ediyor.

Sarıçizmeli, TAK’a yaptığı açıklamada, “19 farklı ülkeden 40 civarında delegenin katılacağı bu uluslararası toplantıyı ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşıyorum” dedi.

Toplantının ilk bölümünün yapıldığı Çin’in Gaochun kentinde Kuzey Kıbrıs’ın 5. Cittaslow’u olmaya aday Tatlısu Belediyemizin niyet mektubunu Genel Sekreter Pier Giorgio Oliveti’ye sunduğunu da açıklayan Sarıçizmeli, toplantının Yaxi kentinde de devam edeceğini ve hafta sonu tamamlanacağını bildirdi.

Cemil Sarıçizmeli, bir süredir uğraş verdikleri Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi’nin güz toplantısının 8-10 Kasım’da Kuzey Kıbrıs’ta yapılması kararının alındığını da açıkladı ve bundan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Sarıçizmeli, bu kararın alınmasına katkıda bulunanlara ve oylamada kendilerine destek çıkan başkan, başkan yardımcıları ve ağ başkanlarına teşekkür ederek kararın Kuzey Kıbrıs’a hayırlı olmasını diledi.

Cittaslow (sakin şehir) ağına KKTC’de halen Yeniboğaziçi, Mehmetçik, Lefke ve Geçtikale belediyeleri üye.



